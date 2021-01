El desplome de las reservas turísticas provoca el cierre de hoteles en Tenerife

El hundimiento del turismo en el Archipiélago ya se está haciendo notar. Varios hoteles de la Isla echarán el cierre en los próximos días ante la caída incesante de las reservas. El Landmar Costa Los Gigantes cerrará, de forma provisional, el próximo domingo día 10; el hotel Bahía Príncipe Fantasía Tenerife, lo hará hoy; el hotel Monopol, en el Puerto de la Cruz, también cierra hoy, y el Hotel Boutique San Roque, en Garachico, lo hará este mes, a pesar de que abrieron el 3 de diciembre.

A esta lista, lo más probable es que se unan algunos más a lo largo de estos meses, ya que la situación de la pandemia y las restricciones a la movilidad impuestas por parte de los gobiernos de los principales países emisores de las Islas, así como a las limitaciones aplicadas al propio desarrollo de la actividad en Tenerife, han abocado a muchos empresarios a tomar esta decisión.

El gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Juan Pablo González, aseguró ayer a DIARIO DE AVISOS que “lamentablemente” esta decisión la están tomando muchos hoteleros porque las reservas han caído de forma importante. “Nuestros principales mercados, el británico y el alemán, están en una situación sanitaria muy mala. Reino Unido ha cerrado sus fronteras casi hasta febrero. El mercado nacional también está mal y el nórdico tampoco está viajando, así que por mucho que queramos no podemos ser optimistas con estas perspectivas”.

González ratificó que en Canarias la temporada de invierno “ya está perdida” y señaló que “hasta que la vacuna no camine ya regularmente, la situación no mejorará. Hasta entonces, estaremos como en una montaña rusa: hoy estamos bien y mañana mal, y así es imposible mantener los hoteles abiertos”. Señaló que durante el verano y estos días de vacaciones navideñas el mercado local “ha ayudado algo, pero es imposible que pueda sustituir al mercado británico o alemán”. “En estos momentos, muchos hoteleros están al 15% de ocupación. Esto para un hotel de cuatro estrellas con más de 200 habitaciones suponen pérdidas de 180.000 euros al mes”. Bajo este panorama, “es lógico que muchos empresarios se estén pensando cerrar. Mantener un hotel abierto con pérdidas es complicado. Cuesta mucho cerrar un hotel y abrirlo también”.

González indicó que durante el verano los hoteleros demostraron “que están preparados, ya que no hubo contagios en los establecimientos y se cumplieron las medidas sanitarias, pero de nada sirve todo esto si no hay turistas y si no vienen clientes”.

El gerente de la patronal afirmó que hay algunos empresarios que esperan que la situación empiece a recuperarse a partir de la Semana Santa, pero, tal y como está la situación, indicó que, al menos, hasta el verano el sector no empezará a levantar cabeza. “A partir de ahí quedará medio año para intentar recuperar algo de lo perdido durante todo el 2020 y parte de 2021”. “La vacuna será lo que dé confianza y marque un antes y un después”, manifestó.

Los datos

Y es que las últimas cifras de viajeros no ayudan. Canarias recibió en noviembre la visita de 160.662 turistas internacionales, un 86,3% menos que en el mismo mes de 2019, como consecuencia de la pandemia y de los rebrotes, que llevaron a algunos países a adoptar nuevas restricciones en los desplazamientos, mientras que, no obstante, el Archipiélago fue el principal destino del país, con el 35,2% del total de turistas. Así se extrae de los datos publicados el pasado martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que recoge también que el gasto realizado por los turistas extranjeros alcanzó en noviembre los 199 millones de euros, cifra un 86,6% inferior a la del mismo mes de 2019.

Por su parte, el conjunto de España recibió en noviembre 456.956 turistas internacionales, un 90,2% menos que un año antes. Con el fuerte retroceso de noviembre se encadenan ya nueve meses consecutivos de descensos en el número de turistas internacionales que visitan España. El INE ha informado, además, de que el gasto realizado por los turistas extranjeros alcanzó en noviembre los 467 millones de euros, cifra un 90,8% inferior a la del mismo mes de 2019.