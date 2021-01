El Supremo se reafirma: su doctrina legal impide a los tránsfugas ocupar áreas de gobierno y cobrar por ello

El Tribunal Supremo se ha reafirmado en su doctrina legal que impide a los concejales y concejalas que, pasados al grupo de no adscritos “por razón de un supuesto de transfuguismo”, no pueden ocupar áreas de gobierno ni percibir remuneraciones que antes no percibía.

Aunque surge a raíz de un caso acaecido en un ayuntamiento valenciano (Font de la Figuera), esta nueva decisión del Alto Tribunal tiene particular incidencia en la política canaria, concretamente la tinerfeña, habida cuenta la polémica surgida por el caso de la concejala santacrucera Evelyn Alonso, que fue expulsada de Ciudadanos al no atenerse a las órdenes de su partido y facilitar así una moción de censura que devolvió, como es sabido, el bastón de mando al anterior alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) en detrimento de Patricia Hernández (PSOE).

La clave del caso radica en que en este nuevo pronunciamiento del Tribunal Supremo se reitera en lo siguiente: “A los efectos del artículo 93.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y respecto de la cuestión en la que se apreció interés casacional para la formación de jurisprudencia, se declara que el alcance del límite previsto en el artículo 73.3.3º de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local se interpreta en el sentido de que las limitaciones que impone al concejal no adscrito no puede afectar a los derechos políticos y económicos ligados al ejercicio del mandato representativo otorgado por los electores como concejal electo.

Por el contrario el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, sí impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas. Queda excluida de esta limitación a las comisiones informativas”.

Como quiera que Evelyn Alonso ocupa la titularidad del Área de Seguridad Ciudadana, figura como miembro del equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y es partícipe de varios consejos de distintos organismos autónomos, en breve se espera que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Santa Cruz de Tenerife decida en breve si aparta o no cautelarmente a dicha edil de tales funciones.