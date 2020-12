El alcalde de Santa Cruz mantiene a Evelyn Alonso y la oposición enfila hacia el juzgado

No hubo sorpresas ni giros inesperados. Evelyn Alonso, la primera concejala no adscrita del Ayuntamiento de Santa Cruz, seguirá siendo la segunda teniente de alcalde en la capital, y mantendrá sus competencias en Seguridad y Promoción Económica. El Pleno, gracias a los votos del equipo de Gobierno (CC-PP) y de la propia Alonso, rechazó los cinco puntos que se abordaban en el orden del día de una sesión plenaria de carácter extraordinario que se celebró ayer, y que pretendía clarificar los derechos y deberes de la concejala a la que la oposición tilda de tránsfuga. Mientras CC y PP defendieron punto tras punto la legalidad de mantener a Alonso en sus cargos, la oposición (PSOE, Unidas Podemos y Cs) defendió todo lo contrario, insistiendo en que no puede ostentar ningún tipo de cargos más allá de los la representación que le otorga su acta de concejal, para concluir que irían a donde tengan que ir para hacer cumplir la ley. Así, después de tres horas de debate, lo que quedó meridianamente claro es que la oposición enfila el camino del juzgado a denunciar un presunto delito de prevaricación, puesto que, tal y como repitieron a lo largo del Pleno, que el alcalde José Manuel Bermúdez no cese a Evelyn Alonso es una decisión que toma “a sabiendas de que es ilegal”, y esa es precisamente la definición del delito de prevaricación. Quizá por ello, tanto el alcalde, como el edil de Organización, Alfonso Cabello, insistieron en que sus decisiones están basadas en informes de los servicios jurídicos, documentos en los que no se indica que se esté cometiendo ilegalidad alguna. “Las cosas siguen su cauce y los informes muestran que no hay duda de legalidad alguna”, señaló Cabello, que en otro momento del debate añadió que “nosotros no somos conscientes de ningún nombramiento ilegal”.

Esa defensa de la legalidad, que la oposición da por rota, la afianzaron con un último informe fechado el 2 de diciembre, elaborado por el área de Organización (no por los servicios jurídicos), en el que se asegura que la sentencia del Supremo, que ratifica que un concejal adscrito no puede ostentar cargo alguno, tenga algún tipo de efecto sobre Santa Cruz, y de lo que de ella se desprende es que sus efectos son a futuro y no sobre los nombramientos ya hechos. “Los actos decretados por el alcalde son inatacables respecto a la sentencia”, defendió Bermúdez al término del Pleno, intervención en la que también afirmó que “no tolero que se hable de que este Gobierno es ilegítimo”.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Matilde Zambudio, recordó lo que ponen los distintos informes del secretario del Pleno, en los que se ratifica lo que dice la Ley de Bases del Régimen Local. “No puede ejercer ningún tipo de cargo, ni recibir retribuciones, y lo que no podemos hacer es mirar para otro lado”. Zambudio hizo referencia a la dimisión de Alonso en la Sociedad de Desarrollo y Parque Marítimo. “Usted dice que dimite por el último informe del secretario, que es exactamente igual que los dos anteriores, así que lo único que se deduce es que el alcalde la nombró a sabiendas de que era ilegal lo que hacía”. La portavoz de Cs, además, matizó que “nosotros pedimos la aplicación del artículo 73.3, no de la sentencia del Supremo”.

Desde UP, Ramón Trujillo aseguró que la actual situación obedece a la “cuota de poder” que exige Evelyn Alonso por su apoyo y a su “porcentaje de salir en la foto”. El portavoz de UP apuntó que las funciones de Alonso dejarán de ser el centro del debate “cuando ustedes respondan a la pregunta de cuánto tiempo pueden seguir incumpliendo la ley sin consecuencias”.

La exalcaldesa socialista Patricia Hernández acusó a Bermúdez de ser “un alcalde insumiso”. “Usted no hace lo que debe hacer para devolver al Ayuntamiento a la ley, depende de una tránsfuga y de sus exigencias”. Hernández insistió en que “usted como alcalde no tiene que motivar ni los nombramientos ni los ceses, si mantiene a la señora Alonso lo hace a sabiendas de que incumple la ley”.

Además del regidor y Cabello, el equipo de Gobierno se expresó a través del portavoz de CC, Juan José Martínez, y del portavoz adjunto del PP, Carlos Tarife, quien acusó al PSOE de provocar la ruptura de Cs, y de perder la Alcaldía por su mala gestión. El primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, también intervino para afirmar que “este es el Pleno del puestito, el de haberse quedado sin el puestito. A ustedes les da igual lo que diga la ley”. Matilde Zambudio respondió al edil del PP que “al día siguiente de salir del equipo de Gobierno todos los de esta bancada nos incorporamos a nuestro trabajo. Que levanten la mano los de enfrente (el equipo de Gobierno) cuántos tenían un trabajo”.

Más de 7.000 euros en dietas cobradas desde el mes de julio

El último punto del Pleno abordó la devolución de las dietas cobradas por Evelyn Alonso hasta la fecha, que, según los datos ofrecidos por el propio Ayuntamiento, suman más de 7.000 euros desde el pasado mes de julio. Se trata de dietas por la asistencia a Plenos, Juntas de Gobierno y a los consejos rectores de IMAS, Urbanismo, Cultura y Fiestas, aunque estos últimos están pendientes de cobro. El equipo de Gobierno defendió que las dietas son “legales y las mismas fijadas por el anterior equipo de Gobierno”, a lo que la oposición respondió que no se discute su legalidad, sino su devolución, “y no nos vamos a quedar de brazos cruzados”, advirtió el PSOE n