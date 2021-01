El último retoque estético de Demi Moore la deja irreconocible

La actriz Demi Moore, de 58 años, ha sido una de las invitadas en el desfile de Fendi en París, dentro de la Semana de la Alta Costura de la ciudad. La actriz se subió a la pasarela vestida con un traje pantalón negro y unos pendientes largos. Pero lo cierto es que fueron pocos los que se fijaron en el look.

Todas las miradas se dirigieron, rápidamente, al rostro de la actriz que mostraba una tez impecable, unos pómulos acentuados y unos labios más finos. Su expresión era muy diferente a la que hasta ahora ha lucido siempre.

Un cambio que no ha dejado indiferente a nadie y del que se habla, y mucho, en las redes sociales. Y es que no es la primera vez que la actriz se ve envuelta en la polémica por sus transformaciones y sus cambios físicos después de pasar por quirófano.

My eyes can’t stop staring, but my brain just does not get it #DemiMoore pic.twitter.com/eXinRtmqF7

— wasjucktsdich (@BurnerGinTonic) January 29, 2021