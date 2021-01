Ibai Llanos: “Quiero comprar el Real Murcia”

Ibai Llanos, premiado como mejor streamer del mundo por los Esports Awards 2020, ha anunciado en una de sus retransmisiones a través de la plataforma Twitch que le gustaría comprar un club de fútbol, concretamente el Real Murcia.

En su nueva casa, Ibai ha confesado que le gustaría hacerse con las riendas de “un equipo humilde” el que le gustaría que “se respete el escudo”.

“Chicos, creo que voy a comprar el Real Murcia. El de verdad, el fake no (referidos al Racing Murcia). Si se puede, ¿eh? En un futuro. Porque sabéis que los de ‘La Media Inglesa’ también quieren comprar un equipo. Si ellos de verdad van en serio, podríamos comprar el Murcia. Esto es una cosa… A ver, chicos, yo os cuento las ideas que tengo en la cabeza. No os penséis que lo voy a comprar mañana, pero sí me gustaría que a un equipo humilde se le respete el escudo”, señaló el creador de contenidos.

No tardó mucho el propio Real Murcia, que desde sus redes sociales recogieron la idea le han invitado a negociar cuando quiera.

Tras esto, la etiqueta #IbaiCompraelMurcia ha sido tendencia en Twitter desde primera hora de la jornada de este viernes.