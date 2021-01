Ignatius Farray presenta este sábado en El Sauzal ‘La comedia salvó mi vida’

El Teatro El Sauzal recibe hoy sábado, a partir de las 20.00 horas, a Ignatius Farray y su espectáculo La comedia salvó mi vida. Con el cartel de todas las localidades vendidas, el cómico tinerfeño se subirá al escenario del municipio del norte de la Isla para contar de corazón sus vivencias y opiniones, con la fe de que la risa, tarde o temprano, llegará. Con un amplio bagaje haciendo stand-up comedy, Ignatius Farray sigue pensando que ese es el estilo más genuino y verdadero de hacer comedia, precisamente por la implicación personal que se supone que hay que tener con las cosas que se dicen o se cuentan arriba del escenario.

“Lo que yo hago en el escenario no es ningún personaje, sino más bien una reacción a mis carencias como cómico. No era nada premeditado, pero estar en los escenarios me llevó a tomar esta actitud, y mucha gente me asocia con una especie de cómico agresivo”, explica el humorista nacido en Granadilla de Abona, uno de los protagonistas del espacio radiofónico La vida moderna, junto a Quequé y David Broncano, con el que ganaron el Premio Ondas al mejor programa de radio en 2018.