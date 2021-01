Irene, la joven española atrapada en Escocia que sigue dando positivo después de tres meses

Irene se trasladó el pasado mes de septiembre a Escocia, concretamente a Glasgow, para iniciar su etapa de Erasmus. Sin embargo, apenas un mes después de haber iniciado su experiencia, se le complicaron las cosas.

Contrajo el coronavirus en octubre, estuvo 10 días en aislamiento domiciliario, tal y como recogen las normas, y tras retomar su rutina “llegó diciembre, tenía que volver a España y resultó que volvía ser positiva en coronavirus“. “Seguía siendo positivo en Covid-19 después de esos meses que habían pasado y ya no solo una vez, sino dos”, ha declarado la joven a Antena3 Noticias.

La estudiante de Zaragoza lleva unos cuatro meses sin ver a su familia, en concreto, “desde septiembre que vine aquí”. “Los médicos me dicen que aquí la ley se tiene que cumplir a rajatabla y cuando das positivo en coronavirus tienes que estar en tu casa 10 días”, cuenta.

“La situación es que si la ley se tiene que cumplir aquí, no se puede hacer otra cosa pero desde España sí que me dan la opción de que un médico aquí me realice un informe en el que se estipule que mi enfermedad ya ha pasado y no soy contagiosa de coronavirus” ha explicado Irene. No obstante, “la cuestión es que por ley ese papel no lo pueden autorizar así que me encuentro en una situación en la que no hay ninguna solución para salir de aquí mientras una persona siga siendo positiva”.

La joven reconoce que nunca ha tenido los síntomas propios del virus. “Ahora mismo estoy sola y asilada”. “Mi Erasmus finalizó en diciembre”, concluye.