Najat El Hachmi gana el Premio Nadal 2021 con ‘El lunes nos querrán’

La escritora Najat El Hachmi, ganadora del Premio Nadal 2021 con El lunes nos querrán, reivindicó este miércoles la función de la literatura para “articular discursos alternativos a los hegemónicos, incluso contestatarios”, con la que cree que enlaza el galardón. En rueda de prensa tras la proclamación del premio, la escritora afirmó que la literatura puede permitir contraponerse a realidades que “se invisibilizan”. Explicó que El lunes nos querrán trata sobre dos jóvenes de dos familias musulmanas -una muy tradicional y otra más abierta- que tienen en su amistad el principal asidero para afrontar las dificultades. Señaló que ha querido mostrar ese contraste familiar de las protagonistas, con una familia más tradicional que ejerce una “presión brutal” sobre la hija y otra más abierta en apariencia, pero también con la presión que sufre más allá de la familia, como es el caso del machismo y la precariedad laboral.

Najat El Hachmi detalló que el título señala esa creencia de que “si no las quieren es porque ellas son el problema”, pero poco a poco verán que ellas no lo son. La escritora subrayó que ha podido conocer muchos de estos barrios periféricos, en los que ha observado un “paisaje de malestar y sufrimiento”, que es importante que se refleje en la literatura.

Asimismo, indicó que la escritura del libro le cogió en pleno confinamiento y que en ocasiones la situación de la sociedad y de las protagonistas era igual, porque hay mujeres que “viven esta situación siempre”.

LA LENGUA EN LA ESCRITURA

El Hachmi manifestó que ha escrito la novela en castellano y catalán -es la primera vez que lo hace en castellano-, lo que definió como un proceso “muy interesante, intenso”, al tiempo que no ha sido fácil. La Premio Nadal 2021 afirmó que con la escritura ha recuperado esa naturalidad de expresarse en diversas lenguas, ya que considera que las personas multilingües tienden a “separar los mundos” de las lenguas en las que se mueven. Además, remarcó que es trilingüe desde los ocho años, por lo que siempre ha sido “muy estimulante” para ella pasar de una lengua a otra desde la infancia. Por eso, aseveró, no ha sido nunca una cuestión conflictiva, ya que las lenguas son apasionantes. “Las lenguas en sí mismas no son conflictivas”, destacó El Hachmi, quien subrayó que es escritora por que está continuamente pensando en la lengua.

En este sentido, explicó que en el proceso de escritura una lengua alimentaba a la otra y que ha buscado que no salieran dos obras distintas: “No sería honesto ni justo para el lector”, remarcó.

Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marruecos, 1979) se trasladó a los ocho años de edad a Vic (Barcelona), donde se crio. Ha sido mediadora cultural y técnica de acogida, y ha publicado libros como L’últim patriarca, La caçadora de cossos y La filla estrangera, entre otros.

UNA HISTORIA DE FELICIDAD

La escritora Maria Barbal, ganadora del Premi Josep Pla 2021 con la novela Tàndem, expuso en la rueda de prensa que su libro es una historia de felicidad en la que los personajes “tienen ganas de disfrutar la libertad”. Barbal detalló que en la novela un hombre y una mujer han renunciado a parte de sus vidas y solo viven aquellas facetas “más automáticas”.

La autora afirmó que en la escritura le ha interesado “cómo los personajes tienen ganas de libertad”, en una obra que ha ambientado en Barcelona y no en el Pallars habitual de otras de sus creaciones literarias. Barbal expuso que la novela surge de una observación de la sociedad y de preguntarse “por qué no se hacen las cosas” y se crean barreras, y, a este respecto, en su novela los personajes buscan concederse la libertad de vivir plenamente.

Tras años sin presentarse a ningún galardón, Maria Barbal afirmó que le apetecía optar al Pla y hacerlo con esa libertad que también buscan los protagonistas de la novela: “Hay un paralelismo con esta concesión”, señaló, al tiempo que explicó que es una novela que tenía escrita hace tiempo y anunció que ya tiene lista otra, que espera que se publique el próximo año.

Preguntada sobre el confinamiento, señaló que se ha dedicado a retomar novelas que ya tenía comenzadas y las ha avanzado, pero que este no ha sido el caso de la ganadora del Premi Josep Pla.

Maria Barbal (Tremp, 1949) se dio a conocer con la novela Pedra de tartera a mediados de los años 80, con la que abrió un ciclo novelístico con el Pallars como punto de referencia, del que también forman parte Mel i metzines y Càmfora, dentro de una obra que también incluye títulos como Escrivia cartes al cel, País íntim y su más reciente novela, A l’amic escocès.

El LXXVII Premio Nadal, que cuenta con una dotación económica de 18.000 euros, ha registrado en esta edición una cifra récord de 1.044 novelas presentadas, ya que excepcionalmente, por la situación sanitaria que acarrea la pandemia, se aceptaron originales únicamente en versión digital, sin necesidad de presentar al certamen una copia impresa.