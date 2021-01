Natalia Ramos: “En el tema de la selección no me voy a pronunciar porque son decisiones que no controlo”

Natalia Ramos se ha hecho con la titularidad en la UDG Tenerife Egatesa. La canterana pasa por su mejor momento desde que milita en el club sureño convirtiéndose en una baluarte en el centro del campo del equipo de Francis Díaz. La polivalente jugadora tinerfeña, que también puede desenvolverse en el centro de la defensa, tiene como uno de sus puntos fuertes el remate a balón parado que le ha servido para marcar los cuatro goles que lleva en el presente curso. La guinda a su gran temporada sería la convocatoria por parte de Jorge Vilda para la selección española absoluta, pero en los planes del seleccionador español no entra convocar a futbolistas de la UDG Tenerife Egatesa por muy bien que lo estén haciendo en la Primera Iberdrola. Natalia Ramos no se quiso mojar sobre este tema, pero clama al cielo que el tercer clasificado de la Primera División no aporte ninguna jugadora a la selección española. DIARIO DE AVISOS pulsó la actualidad del representativo canario del fútbol femenino en general, y de la canterana tinerfeña en particular.

–Lástima la última derrota ante el Levante, en un partido que estuvo muy cerca de empatar la UDG Tenerife Egatesa en los últimos quince minutos.

“Fue una pena la derrota, ya que fue un partido muy parejo que competimos hasta el final, pero no tuvimos la suerte de conseguir un resultado positivo. De todos modos muy contenta y orgullosa del trabajo de todo el equipo. Debemos quedarnos con eso”.

-A pesar de las dos últimas derrotas lejos de La Palmera ante el Sevilla y el Levante, hay que quitarse el sombrero con el temporadón que está haciendo la UDG Tenerife Egatesa.

“De momento estamos haciendo una temporada fantástica, pero todavía queda mucho por delante. Seguiremos hablando en el campo que es lo que estamos haciendo desde el primer partido”.

-La mano de Francis Díaz y de su cuerpo técnico tienen gran parte de culpa de lo bien que van las cosas?.

“El equipo ha sufrido un cambio muy grande desde que llegó Francis y su cuerpo técnico. El trabajo que llevan ellos a cabo se refleja en el terreno de juego y eso, sin duda, es uno de los secretos del éxito”.

-Es una de las fijas en los esquemas del entrenador. Imagino que muy satisfecha de como le van saliendo las cosas en el plano individual.

“Estoy supercontenta con la confianza que me está dando Francis. La verdad es que conectamos muy bien, me está sacando mucho rendimiento en el campo, en lo personal aprendo mucho cada día, por lo que trato de devolvérselo en el campo: trabajando fuerte, y ayudando a las compañeras en todo lo que pueda. La verdad es que estoy muy contenta”.

-Tal vez sea su mejor temporada desde que milita en la UDG Tenerife Egatesa.

“Si, puede ser. He dado un cambio en cuanto a exigencia personal y eso se está notando a todos los niveles. A día de hoy está siendo una de las temporadas más completas e importantes para mi”.

-Entiende que el seleccionador nacional Jorge Vilda ignore convocatoria tras convocatoria a jugadoras de uno de los equipos punteros de la Primera Iberdrola.

“En ese tema no me voy a pronunciar. Son decisiones que no puedo controlar porque no dependen de mi. Yo me centro en trabajar duro cada día y si llega ese momento será un premio al trabajo mio y de todo el equipo”.

-Natalia Ramos se ve algún día en la selección absoluta, o esa puerta cree que está cerrada con el actual seleccionador.

“Soy joven y ninguna puerta está cerrada. He tenido la suerte de enfundarme la camiseta de España en categorías inferiores. Trabajo cada día para dar lo máximo de mi, ayudar al equipo y disponer el mayor número de minutos en el campo. Si llega la convocatoria, bienvenida sea, pero estoy centrada en el equipo y lo que llegue será un plus como consecuencia del trabajo que está haciendo la UDG Tenerife Egatesa”.

-Hace unos días jugó contra su hermana Noelia, guardameta del Sevilla FC. En los últimos partidos incluso le ha marcado unos cuantos goles. ¿Sigue sintiendo algo especial cuando juega contra ella?.

“Para mi todos los partidos son importantes pero cuando me enfrento mi hermana el partido tiene un mayor grado de emotividad. Sobre todo fue especial el primer año, pero ya cuando van pasando los años es un partido más. Ella lucha por sus intereses y yo por los mios. Ayude al equipo con un gol en ese partido ante el Sevilla pero no fue suficiente para lograr la victoria”.

-Ahora viene un parón de 15 días en la Primera Iberdrola, pero ya tienen a la vuelta de la esquina la visita al intratable FC Barcelona que ha ganado todos los partidos que ha disputado. ¿Afrontan ese partido como una misión imposible?.

“Está claro que nos medimos a un rival fuerte como lo son todos los equipos de la categoría. Iremos con la intención de puntuar y no dar nada por perdido de antemano. Vamos a luchar igual como lo hacemos con el resto de rivales. Nada es imposible e iremos a hacerles frente”.

-¿Su próximo futuro pasa por la UDG Tenerife?.

“Ahora mismo estoy centrada en mi club. Estoy muy feliz de como me van las cosas tanto en el plano personal como en el colectivo, por lo que no pienso mucho más allá”.

-Dentro de todo lo bueno que está viviendo el club, lo único negativo es que la afición no pueda vivir in situ los éxitos del equipo.

“Es una pena que no podamos sentir el apoyo de nuestra afición, pero son situaciones que la vida nos pone por medio. Con lo que está sucediendo estamos aprendiendo mucho. Como digo yo, es una piedra en el camino, pero estamos felices de hacer lo que nos gusta, y disfrutar de ello. No todo el mundo puede hacerlo Somos unas afortunadas”.