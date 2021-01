Pilar Torres: “Mi novela ofrece al lector una intriga que le lleva a constantes preguntas”

Tras La Quinta Bella Vista, su primera novela, la escritora tinerfeña Pilar Torres (Güímar, 1973) ha escrito La llave del espejo, que ha recibido el aplauso del mundo literario incluso antes de ser publicada. El 6 de enero, Najat El Hachmi ganaba el Premio Nadal con El lunes nos querrán, luego de un proceso de selección entre 1.044 originales presentados. La llave del espejo quedó entre las cinco novelas finalistas, algo que, como declaró Pilar Torres a DIARIO DE AVISOS ese mismo día, supone ya un gran premio y “un gran regalo de Reyes”.

-¿Qué importancia tiene la documentación en su literatura? ¿Le resulta laborioso crear los ambientes, los decorados por los que transitan los personajes?

“Como me decía mi maestro de escritura: para poder escribir sobre alguien de otra época histórica, y hacerlo con solvencia, debes saber hasta qué hay dentro de las gavetas de su mesilla de noche, aunque nunca vayas a abrirlas en la novela. Y así es. La fase de documentación, la investigación y descripción de los escenarios, la forma de vestir de la época, cómo se expresaban, algún que otro guiño a los personajes históricos que puedes colocar en una fiesta, una reunión, una carrera de caballos, por ejemplo, conforman un tejido imprescindible donde se asienta después la trama y que enriquece enormemente los textos. Es como el atrezo en una película o en el teatro, que realza la historia, la hace más verosímil, más plástica. Por esa razón no escatimo en el tiempo que empleo en el estudio previo. Considero que es la parte más ardua, pero la que servirá para que después me deslice por la historia con muchas más herramientas. En el caso de La llave del espejo, en esta fase invertí un año y medio”.

-¿Llega a encontrarse en esa situación a la que aluden algunos escritores, en el sentido de que la historia o los personajes se le rebelan y cambia mucho el desarrollo del relato con respecto a esas primera ideas?

“Bueno, yo soy poco mística en ese sentido. Antes de sentarme a escribir una novela, ya sé qué es lo que va a ocurrir de principio a fin. No escribo sin brújula, sino con un guion que intento que sea lo más cerrado posible. En ese sentido, los personajes ya tienen una misión en la historia y un deber con el lector; otra cosa es que yo pueda interiorizar las voces, flexibilizar las posturas, darles un tic nervioso que los identifique, o quizás un acento, que de pronto visualizo y me gusta para caracterizarlos, pero su recorrido ya está previsto y los conduzco yo a ellos, no ellos a mí”.

“Para mí es esencial ese tejido donde se asienta la trama y que enriquece los textos: la documentación”

-¿De qué manera invitaría a alguien a leer La llave del espejo? ¿Qué encontrará quien la lea?

“La llave del espejo es una novela que a mí me hubiera gustado leer. Está orientada a aquellos lectores que les gusta recrearse en épocas históricas, transitar por escenarios del pasado, escuchar el lenguaje de antaño, pero que no quieren renunciar a una buena historia de amor y crecimiento, que quieren aferrarse a una delirante intriga, que les lleve a constantes preguntas que les propondrá la trama. Todo ello aderezado con una buena ración de arte, porque el lector podrá sumergirse en cada cuadro de la mano de esta escritora, que no solo detallará trazos, colores y pinceladas de la época del Impresionismo, sino que les hará bucear por las verdaderas historias que se esconden detrás de cada cuadro”.

-¿Cuándo podremos leer La llave del espejo?

“Sé que hay muchas expectativas y tengo enormes ganas de compartirla, pero todavía no tenemos fecha prevista. Estamos trabajando para que salga lo antes posible y desde que tengamos fecha, lo publicitaremos para que llegue al mayor público posible”.

“Antes de sentarme a escribir, ya los personajes tienen una misión en la novela y un deber con el lector”

-¿Hay ya nuevas ideas para una próxima novela?

“Sí, hay una nueva idea, un nuevo personaje por nacer, pero aún estoy fase de documentación. Digamos que estoy empezando a leer, buscar y estudiar para crear ese tejido del que hablé antes, pero de momento está en fase muy inicial. Quizás con un poco de tiempo podré ofrecer otra nueva historia a los lectores, Probablemente nos iremos a Francia, ¿o a Escocia? Quién sabe…”.