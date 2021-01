Pilar Torres: una escritora tinerfeña finalista del Nadal

Si El lunes nos querrán, de Najat El Hachmi, es la novela ganadora del Premio Nadal 2021, aquí en Tenerife tenemos otro relato, y por tanto, otra escritora, que también ha obtenido un enorme reconocimiento en este certamen literario: La llave del espejo, de María del Pilar Torres Navarro (Güímar, 1973). A la edición número 77 del premio que concede cada 6 de enero desde 1945 Ediciones Destino se presentaron 1.044 obras, la mayor cifra de novelas aspirantes que ha tenido nunca. De esa cantidad se escogieron cinco finalistas, y entre ellas figuró La llave del espejo.

“Ha sido una gran sorpresa”, confesaba ayer a DIARIO DE AVISOS la escritora tinerfeña, “porque esta novela la he presentado al carrusel de premios literarios que se convocan cada año en España y, claro, ahí también está el Nadal. Es un galardón al que concurrí por la ilusión que me hacía desde niña, pero no porque pensara que iba a llegar a algún lado. Siempre crees que hay gente mejor posicionada que tú, con más nombre… No obstante, decidí presentarme”.

De hecho, Pilar Torres ni siquiera se acordaba de que justo ayer se fallaba el galardón, y solo cayó en la cuenta por una nota de prensa que le enviaron desde Madrid “con la noticia de los finalistas”. “He estado todo el día a la expectativa -aseguraba ayer-, aunque sabía que no iba a ganar, pues se hubieran puesto en contacto conmigo con algo de antelación”. “Sin embargo, el solo hecho de estar en ese pódium de cinco novelas, entre otras 1.044, para mí ya es un gran premio, además de una ilusión y de un gran regalo de Reyes”, subrayó la autora güimarera. La llave del espejo es la segunda novela de Pilar Torres, tras La Quinta Bellavista, “una obra ambientada en La Revolución de los Claveles de Portugal, con algunos guiños a Canarias”.

LA PINTURA

Para su segunda obra, Pilar Torres quería escribir un relato en el que la pintura fuese prácticamente una de las protagonistas. “Cuando me decidí a escoger un escenario, me di cuenta de que era complejo hacer una novela ambientada en París o Londres”, detalló. “Sin embargo, a través de los libros sobre viajeros británicos en Canarias descubrí que, sin irme muy lejos, me hallaba ante un filón. Así que me dije: mi pintora va a venir de Liverpool y se va a instalar aquí, en Tenerife”.

En La llave del espejo, que comparte con La Quinta Bellavista la pertenencia al subgénero de novela histórica, se presentan varios escenarios: Liverpool, Nueva York… y Tenerife: el Puerto de La Orotava. Pero, además, en sus páginas se entremezclan las épocas: “Es una historia del presente que se engancha a otra del pasado”.

La novela comienza en 1895, cuando la protagonista, una pintora, acompaña a su padre en una de las travesías rumbo a Tenerife que solían hacer los enfermos de tuberculosis en busca de lugares más cálidos. “Por otro lado, la novela nos conduce al Nueva York actual, a la casa Christie’s, en la que hay una tasación de cuadros. Hay uno, La llave del espejo, que es una obra extraordinariamente buena de autor desconocido. A partir de ahí, se desarrollan una serie de pesquisas en busca de su autoría”.