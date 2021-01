Red Acoge: “Hay recursos suficientes para que Canarias no sea un nuevo gueto”

Red Acoge ha lamentado este martes en el Senado que la política migratoria actual esté “diseñada para evitar” los traslados de inmigrantes desde Canarias a la Península, ya que hay “recursos estructurales suficientes” para acoger a estas personas en otras zonas: “Canarias no puede convertirse en un nuevo gueto“.

Este es uno de los argumentos que la directora de la organización, Lucía Maquieira, ha expuesto en la reunión de la ponencia de estudio sobre el fenómeno migratorio que se constituyó a finales del año pasado en el seno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de la Cámara Alta, en la que ha comparecido junto al secretario general de Andalucía Acoge, José Manuel Morales.

“Canarias no puede convertirse en un nuevo Lesbos o Lampedusa. No podemos continuar con este mismo modelo de violación sistemática de derechos humanos”, ha dicho a EFE Maquieira, que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos para no abordar el asunto “a través de pulsiones políticas”.

Para Morales queda mucho trabajo por hacer para canalizar los flujos migratorios de manera segura para las personas, si bien lo más urgente es “racionalizar” la gestión de las fronteras y de las llegadas.

Y el caso de Canarias, ha subrayado a Efe, es el ejemplo de que no se puede tener “una política errática que cambie cada tres o cuatro años de criterios sobre cómo gestionar las llegadas a costas”.

Pese al elevado número de inmigrantes (23.023) que arribaron al archipiélago el año pasado, Morales ha incidido en que es inferior que las llegadas durante la crisis de los cayucos en 2006 y “mucho menor” que las que hubo en Andalucía hace tres años.

“Si aquellas fueron canalizadas paulatinamente hacia la Península y hacia el continente europeo, ¿por qué éstas no pueden serlo? No hay ningún elemento que no sea una decisión política”, ha cuestionado.

Ambos federaciones han reclamado un sistema de acogida que no aboque a los inmigrantes a la exclusión social y para ello han reclamado una modificación urgente de la Ley de Extranjería: “la mayoría de los inmigrantes “se están encontrando en situación de irregularidad sobrevenida por lo rígido que es el Reglamento”, ha opinado Maquieira.

La estructura normativa actual en España está “anticuada y desfasada” y se debe adecuar a la realidad actual, según ha explicado Morales, para quien la legislación debe asegurar que no se origine “la bolsa de personas indocumentadas que por desgracia se ha generado en los últimos años en España”.

Convencido de que hacen falta “vías legales y seguras”, ha mostrado su recelo sobre el nuevo pacto migratorio europeo y se ha mostrado sorprendido por que “no se haya difundido” la última estrategia europea de inclusión, “que cuestiona en realidad todo el modelo migratorio en la Unión Europea”.

También ha comparecido en la reunión de la ponencia el portavoz de Lafede.cat, Karlos Castilla, que ha reivindicado la necesidad de revisar no solo el Reglamento de Extranjería, sino la legislación completa en esta materia desde un punto de vista que garantice los derechos humanos para todas las personas en igualdad de condiciones.