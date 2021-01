Sal y pimienta: El Rincón de Juan Carlos y NUB se van a dos hoteles de Costa Adeje

El Rincón de Juan Carlos, de Juan Carlos y Jonathan Padrón, y Nub, de Fer Fernández y Andrea Bernardi, ambos con una estrella Michelin, han trasladado sus restaurantes a los hoteles Royal Hideaway Corales y Bahía del Duque, ambos ubicados en Costa Adeje. El Rincón de Juan Carlos, que hasta ahora funcionaba en Los Gigantes (Santiago del Teide), comenzará en cuanto las restricciones lo permitan en el Royal Hideaway Corales en el mismo espacio, pero totalmente reformado, donde hasta ahora estaba su otra marca Maresía by Hermanos Padrón. La familia Padrón, en la que están las mujeres de ambos, Raquel Navarro y María José Plasencia, sumilleres y jefes de sala, acordaron trasladarse a este hotel con categoría de 5 estrellas Gran Lujo y recientemente reconocido como el Mejor hotel de lujo en arquitectura y diseño a nivel mundial en los prestigiosos World Luxury Hotel Awards 2020.

El nuevo espacio gastronómico para Juan Carlos y Jonathan

El nuevo espacio para los hermanos Juan Carlos y Jonathan, que también cuenta con dos Soles de la Guía Repsol, ha sido diseñado por el estudio de la interiorista catalana Mercè Borrel responsable, entre otros, de proyectos como el restaurante Lasarte de Martin Berasategui con 3 estrellas Michelin en Barcelona. Tras más de 17 años en Santiago del Teide los hermanos Padrón aprovecharán el antiguo local para taller de I+D, espacio idóneo para crear nuevos platos, investigar con productos de las islas, desarrollar catas con el equipo de sumilleres y otras actividades formativas, preparando clases magistrales mientras trabajan en busca de la segunda estrella Michelin.

Fer Fernandez y Andrea Bernardi, ahora en el Bahía del Duque

Bahía del Duque, hotel de The Tais Hoteles & Villas, se estrena este año con la incorporación del restaurante Nub, con una estrella Michelin, a su propuesta gastronómica a partir del próximo 23 de

enero de 2021, si no hay medidas restrictivas por los efectos de la pandemia del coronavirus. Este restaurante, que comenzó en mayo de 2016 de la mano de los chefs Andrea

Bernardi (Italia) y Fernanda Fuentes-Cárdenas (Chile), logró una de las prestigiosas estrellas en la edición de la guía 2018 celebrada en noviembre del 2017 en Tenerife, que ha revalidado en tres ocasiones. Hasta antes de Navidad, el restaurante Nub estaba ubicado en el Gran Hotel La Laguna.

Un espacio donde crecer y desarrollar un concepto

Según explica Fernanda Fuentes, “Bahía del Duque nos brinda el mejor espacio que podíamos imaginar para crecer y desarrollar un concepto que va mucho más allá de degustar un menú pasando a ser toda una experiencia sensorial donde, al igual que las nubes se mueven, el comensal avanza en tres etapas y en tres ambientes distintos y disfruta con todos sus sentidos”.

Alternativas

