Sal y pimienta: Tropical rinde homenaje a sus orígenes con el lanzamiento de 1924

Tropical rinde homenaje a sus orígenes con el lanzamiento de una nueva variedad, 1924, una cerveza premium que rescata su nombre del año del nacimiento de la marca y que aspira a convertirse en su referente de calidad. En línea con la apuesta por la innovación y la mejora del producto, la enseña de Compañía Cervecera de Canarias ha optado por ir un paso más allá de su tradicional Tropical Premium y crear un producto centrado en la incorporación de materias primas de calidad seleccionadas, que ya se ha comenzado a comercializar en hostelería en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. A lo largo de febrero estará disponible en el canal de alimentación, estando previsto ampliar su distribución al resto de las islas.

Una lager de estilo alemán más rica en malta

La nueva cerveza es una lager de estilo alemán más rica en malta, con un contenido de alcohol de 6,4º. La mezcla adecuada de lúpulos Herkules, Perle y otros florales aromáticos otorgan a esta cerveza un justo equilibrio entre aroma y amargor. Con todo ello y una cuidada elaboración se ha conseguido crear una cerveza con cuerpo, con ligeras notas frutales y un ligero sabor a caramelo. El lanzamiento de 1924 revalida la apuesta de Tropical y de Compañía Cervecera de Canarias por la protección del medio ambiente a través de la utilización de materiales sostenibles, en línea con las acciones desarrolladas a finales del año pasado con la renovación de su imagen. Además del formato retornable de 33 centilitros que se distribuirá en hostelería, en el canal de alimentación 1924 se venderá en botella de 33 centilitros en packs de cartón de cuatro unidades, eliminando el plástico.

El Cabildo de Tenerife premia al proyecto Picnic Vive Monje

El consejero de Planificación del Territorio, Patrimonio Histórico y Turismo del Cabildo de Tenerife, José Gregorio Martín Plata, ha anunciado los premios del Concurso de Prácticas Turísticas Sostenibles. Entre ellos figura uno nuevo que es el el de Mejor práctica de turismo sostenible como respuesta a la COVID-19 que ha sido para Picnic Vive Monje, de Bodegas Monje, una propuesta gracias a la cual los usuarios pueden disfrutar en medio de las viñas de la bodega de sabrosos picnics compuestos de productos locales.

Convocados los Premios Alimentos de España

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado el Premio Alimentos de España 2020, cuyo plazo de presentación de candidaturas termina el 9 de abril. Las modalidades en las que se distribuyen los galardones son: industria alimentaria, producción ecológica, internacionalización alimentaria, producción de la pesca y la acuicultura, comunicación, restauración, accésit a la iniciativa emprendedora y premio extraordinario Alimentos de España.

La guindilla

Las terrazas, una opción insuficiente

Las terrazas se ha convertido en un salvavidas para la restauración en esos días en que para evitar el aumento de contagios por el coronavirus han sido cerrados los comedores interiores de los restaurantes. Algunos de ellos no han podido acogerse a las terrazas al no tener espacio en la vía pública y han tenido que trabajar el delivery o take away, que ha dado resultados los días festivos de Navidad pero el resto no han sido suficientes. Y ahora terminadas las fiestas bajara todavía más. Las apuesta por las terrazas desgraciadamente no es una opción para todos.