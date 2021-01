Santa Cruz estudiará abaratar el billete de la guagua urbana en función de la renta

El Ayuntamiento de Santa Cruz se ha comprometido a estudiar la posibilidad de abaratar el billete de las guaguas a los vecinos de l en función de sus condiciones económicas, o incluso, si fuera posible, la gratuidad del mismo. Ese fue el acuerdo al que llegaron los grupos políticos con representación en el Consistorio tras el debate de la moción presentada por Unidas Podemos al Pleno municipal en la que solicitaba la gratuidad total para todas las guaguas urbanas de la ciudad. El acuerdo, propuesto por el PSOE y aceptado por el portavoz de UP, Ramón Trujillo, incluye la realización de un estudio técnico en el que se analice la eficiencia del transporte público en la ciudad, en lo referente a líneas, horarios y recorridos.

Y es que, como recordó el portavoz socialista, José Ángel Martín, “el principal enemigo de la movilidad sostenible es el coche privado, y si la guagua tiene que competir con el coche, por muy gratis que sea, si un vecino de El Tablero tarda una hora en guagua en vez de 15 minutos con su coche, seguirá usando el coche”. Por eso el PSOE, que inicialmente anunció que no votaría a favor de la moción, propuso estudiar primero la calidad del servicio de transporte, “no podemos empezar la casa por el tejado. Habrá que ver primero la mejora integral de las guaguas dentro de la ciudad antes de pasar al siguiente nivel”.

Desde el equipo de Gobierno, el primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Guillermo Díaz Guerra, aunque finalmente apoyó la moción con el cambio sugerido por Martín, se mostró muy crítico con la propuesta de UP. “Muy en su estilo, ustedes empiezan hablando de guaguas gratis, y luego qué vendrá, seguir pidiendo gratis todo lo demás”. “Le dirá usted a los conductores que no van a cobrar , que no se va a pagar la gasolina o que los vehículos que se compren no los vamos a pagar…”, añadió el edil.

Lo que sí dijo Díaz Guerra es que, teniendo en cuenta que este año toca renovar el contrato con Titsa, “ya he solicitado un estudio a Titsa de la racionalización de líneas, frecuencias y recorridos, para darle una vuelta al transporte urbano, y lo haremos con transparencia, escuchando a los conductores y a los usuarios, además de a los grupos políticos”.

Por su parte, Ramón Trujillo, defendió la necesidad de dar pasos en pro de un transporte sostenible. Ofreció datos como que Santa Cruz tiene una ratio de vehículos por cada 1.000 habitantes superior a la de Canarias con 798 vehículos. También que el tráfico que entra en la capital creció el 6,8% entre 2014 y 2018, con una intensidad media de diaria de 106.347 coches. El acuerdo inicial propuesto era el de hacer un estudio técnico para abordar la gratuidad del servicio público de guaguas. Una primera aproximación del coste la situó en seis millones de euros.

Pleno extraordinario el 5 de febrero

La sesión plenaria se interrumpió a las tres de la tarde, con el compromiso de que las mociones y preguntas pendientes se retomarían el próximo 5 de febrero, en la sesión extraordinaria del Pleno que se celebrará para la aprobación definitiva del presupuesto de 2021, que ha visto retrasada su entrada en vigor por la presentación de dos alegaciones.