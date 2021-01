Santa Cruz se echa a la calle a hacer las últimas compras

El sector comercial de las Islas afronta hoy la víspera de Reyes con una alegría contenida, puesto que se mantendrá el toque de queda a las 22.00 horas como lleva siendo habitual estas dos últimas semanas, debido a las restricciones sanitarias en Tenerife. Tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, los comerciantes y empresarios del sector del ocio y la restauración solicitaron al Gobierno regional que en la noche de hoy, el día más fuerte para el sector, se amplíe el toque de queda nocturno, previsto para las diez de la noche, a la una de la madrugada, al igual que se hizo la Nochevieja con la intención de prolongar el tiempo de compras y así poder recuperar algo de lo perdido durante toda la pandemia.

Sin embargo, el Ejecutivo autonómico, basándose en las cifras de contagios y en los criterios sanitarios, decidió ayer no conceder esta prórroga. El secretario general de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), Abbas Moujir, lamentó esta decisión y señaló que “teníamos la esperanza de que se ampliara un par de horas más la apertura de los comercios como elemento salvavidas para enfilar una cuesta de enero que se presenta difícil, pero el Gobierno nos ha dicho que no, así que no podemos decir otra cosa sino que estamos decepcionados”.

Para Moujir, la ampliación de dos horas más podría suponer para algunos comerciantes “un balón de oxígeno” para cerrar las cuentas del año al menos con algunos beneficios, dadas las “malas previsiones” que se esperan para la inminente campaña de rebajas. De hecho, el secretario general de Fauca no descarta que en este mes de enero muchos comercios opten ya por cerrar ante la estrepitosa caída en ventas de las últimas semanas. “Es cierto que hemos recuperado algo”, explicó, “pero no lo suficiente como para afrontar las pérdidas que venimos arrastrando desde el inicio de la pandemia”.

A Carlos Quintero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Restauración y Ocio (AERO), no le sorprende la decisión del Gobierno, puesto que es “complicado” compaginar el mantenimiento de la salud con la economía. “Era nuestra obligación pedir esta prolongación”, indicó, “pero teniendo en cuenta los datos de contagios de los últimos días, no nos sorprende esta decisión”.

Quintero manifestó que el sector del ocio nocturno y la restauración lo está pasando mal, pero, en este sentido, apostó por el diálogo para llegar a acuerdos con quienes tienen que tomar las decisiones basándose en criterios sanitarios. Además, añadió que el sector afronta este mes de enero con bastante “incertidumbre” sobre lo que va a pasar y sobre cuándo llegarán las ayudas que el Gobierno ha prometido. En este sentido, adelantó que, ayer mismo, la mayoría de los empresarios del ocio nocturno (aquellos que inicialmente tenían toda la documentación) recibieron el 100% de las ayudas del Gobierno. “Un magnifico regalo de Reyes para afrontar estos días tan duros”.

Quintero, además, quiso agradecer a los funcionarios, “que me consta han estado trabajando todos estos días para que recibiéramos estas ayudas en 45 días. Ahora lo que pedimos es que ocurra lo mismo con el resto de la restauración que va a afrontar un mes de enero y febrero muy complicado, ya que también los Carnavales se han suspendido”.

Los últimos datos que dispone el sector es que la COVID ya se ha llevado por delante a un 20% de las empresas de la hostelería y ocio de la Isla. Si las restricciones continúan, este porcentaje se podría elevar al 40%. Esto podría suponer la destrucción de entre 5.000 y 7.000 empleos en Tenerife relacionados con este sector, que lleva meses reclamando ayudas directas.

El pasado diciembre, el Consejo de Ministros aprobó un plan de rescate sin ayudas directas a bares y restaurantes, pasándole la pelota a las autonomías. Es cierto que este plan permite dejar de pagar el 50% del alquiler solo a aquellos autónomos o locales que estén alquilando a grandes propietarios inmobiliarios (los que tienen más de 10 locales comerciales), pero en Canarias no son más que el 10%.

Los que alquilen directamente a un propietario no podrán acogerse a esa medida. Además, si el fondo perdona una parte de ese alquiler, podrá desgravarse esa condonación ante Hacienda. Eso significa unos 150 millones de euros en total, estiman fuentes del Ejecutivo.

Otra cosa es lo que se está haciendo en Europa. Todos los países que obligan a los locales a cerrar, les compensan por lo que pierden. España sigue siendo el país con menos ayudas directas (apenas un 4,3% del PIB frente al 5% de Francia, el 8% de Alemania, el 8,4% de Reino Unido o el 9,1% de Estados Unidos). En Alemania, las ayudas directas llegan a 200.000 euros por local. En Francia, los bares reciben 10.000 euros por local. En Reino Unido, 3.000 libras (unos 4.500 euros).

Es por este motivo que desde el sector del comercio, Moujir exige ya la elaboración de un plan de ayudas directas. “No como el que ha elaborado el Gobierno central que no sirve para nada y que apenas afecta al 10% de los locales en las Islas, sino uno que realmente ayude a los empresarios a no cerrar y no destruir empleo”.

“El Gobierno de Canarias ha anunciado que está preparando un plan”, indicó, “espero que lo anuncie pronto y que sea real”.

Moujir explicó que es cierto que el Gobierno no ha anunciado a qué sectores va dirigido dicho plan y a qué actividades se les aplicará las ayudas, pero “entendemos que será a aquellos sectores más afectados: turismo, comercio, ocio nocturno y restauración”, sectores que juntos generan más de 50% del empleo en las Islas.

De hecho, según datos de los sindicatos, cada día quiebran una media de 12 empresas del sector en el Archipiélago, “razón de más para este plan urgente”.

Las rebajas generarán 5.700 contratos en las Islas

La campaña de rebajas de enero traerá la firma de más de 5.700 contratos en Canarias, que supondrá una caída interanual de entre el 5% y el 10%, según informó ayer Adecco, que subraya que las consecuencias de las fiestas navideñas y la tercera ola de contagios afectarán negativamente a la campaña debido a la inestabilidad e incertidumbre de la economía. Mientras, en el conjunto de España, las rebajas conllevarán 167.000 contratos, pero llevará aparejada una caída interanual de entre un 5% y un 10% con respecto al año pasado, dependiendo del sector. Asimismo, pese al desplome de ciertos sectores como la hostelería y el turismo, otros como el comercio electrónico seguirán impulsando la economía en una campaña que supondrá una continuación de la tendencia experimentada durante el periodo de Black Friday y Navidad, con el auge del e-commerce. Según Adecco, el e-Commerce, el gran consumo, la alimentación, la distribución, la logística y el transporte serán los sectores más beneficiados y los que seguirán generando empleo en esta época. Gracias al e-Commerce aumentará la necesidad de personal para la distribución.