ST Fusión abre la programación del Festival En Paralelo en Gran Canaria y Tenerife

El Festival En Paralelo inicia su programación en Gran Canaria y Tenerife con un singular concierto de grupo St Fusion, en el que interpretan composiciones propias, música japonesa y arreglos de obras de Falla, Dvorak, Ravel, Saeki, Bartók y Prokofiev. Con las entradas agotadas desde hace una semana, Satomi Morimoto, Tomás López-Perea, Miguel Manescau y Aikor García subirán este viernes, 8 de enero, al escenario del Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria (20.30 horas), y el sábado al Espacio La Granja, en la capital tinerfeña (20.00 horas), para dar el pistoletazo de salida a la segunda edición de esta cita musical, cuyo origen está vinculado al Festival Internacional de Música de Canarias, que se ha aplazado al mes de julio.

Dada la rapidez con la que se han agotado las entradas, la organización del festival ha decidido emitir también en streaming el concierto en el Teatro Guiniguada de este viernes, que se podrá disfrutar en directo desde el Facebook y YouTube del Festival Internacional de Música de Canarias.

Nacido como un proyecto de investigación de música japonesa, ST Fusion ha centrado sus composiciones en la fusión del folclore y el jazz. Después de 17 años de búsqueda y experimentación, el grupo integrado por tres destacados instrumentistas canarios y la cantante y pianista japonesa Satomi Morimoto ha logrado un sonido muy singular.

Tienen en el mercado 10 trabajos discográficos. Su álbum 3 (2010) fue premiado por la UFI como mejor álbum de jazz. Y Bushi, su último trabajo, fue nominado a los Premios Canarios de la Música 2019. En su trayectoria, la banda ha tocado en España, Portugal, Inglaterra, Brasil, Japón, Corea del Sur, Marruecos, Cabo Verde, Italia, Serbia, Colombia…

De las composiciones propias del grupo, el público de En Paralelo podrá escuchar en estos conciertos el tema Excelente pregunta, de Manescau, y las piezas de Morimoto Fuga 2 / 3776m, y Mathematic semitone. Completan el repertorio arreglos de El amor brujo: VIII Danza ritual del fuego, de Falla; Serenata para cuerdas en Mi mayor op.22, de Dvorak; el Bolero de Ravel, Tabibito no uta, de Saeki; Six dances in Bulgarian rhythm n. 6, de Bartók, Montescos y capuletos, de Romeo y Julieta, de Prokofiev, y una música tradicional japonesa titulada Kuruka Kuruka.

PROGRAMACIÓN

El Festival En Paralelo regresa a las Islas con una potente programación de música clásica, danza y sonidos del mundo que se podrá disfrutar hasta el 4 de febrero. El área de Cultura del Gobierno de Canarias ha decidido mantener esta iniciativa nacida como programación transversal al Festival de Música de Canarias, pese a haberlo trasladado al mes de julio, con la finalidad de continuar avanzando en su objetivo de atraer nuevos públicos hacia el FIMC.

La programación está integrada por 9 espectáculos, de los que se ofrecerán 35 funciones distribuidas en 22 escenarios de los ocho territorios insulares. Incluye destacados conciertos y espectáculos musicales, como El Carnaval de los Animales, de Saint-Saëns, interpretado por una formación de instrumentistas canarios bajo la batuta de Ignacio García Vidal y con la narración del grupo humorístico Abubukaka, o los conciertos de la Sinfónica de Tenerife, bajo la dirección de Ton Koopman, y de la Filarmónica de Gran Canaria, con el director titular Chichon y el pianista Iván Martín.

Estarán también el Dúo Curbelo, el Trío Hensel -que ofrecerá piezas de tres mujeres compositoras- y los citados ST Fusión, así como A World of Music II Edition, un espectáculo musical que hace un recorrido por diferentes músicas como jazz, flamenco, gnawa, hindú y canaria, y en el que se estrenarán composiciones de Kike Perdomo. A todo ello se suma el espectáculo de danza y percusión Tránsitos, con el percusionista y timbal solista de la Filarmónica de Gran Canaria Francisco Navarro, acompañado de los bailarines Daniel Morales y Carmen Macías, y la Camerata Lacunensis.