Tenerife y Gran Canaria esperan hoy saber sus cambios de nivel de alerta

Esta tarde, a las 19.00 horas, el Gobierno de Canarias tiene previsto comunicar su decisión sobre los niveles de riesgo epidemiológico vigentes en las islas de Tenerife y Gran Canaria. Según las tendencias que siguen dichos territorios, respectivamente, y que mantuvieron en la jornada de ayer, todo apunta que la primera isla volverá al nivel 2 de alerta -por estar aplanando la curva de contagios- y la segunda pasará al 3 -como consecuencia del notable incremento de positivos-, exponiéndose a un confinamiento perimetral, es decir, que todos los desplazamientos de entrada y salida en puertos y aeropuertos tengan que ser por motivos debidamente justificados o causas de fuerza mayor.

Al respecto se pronunció este viernes el presidente regional, Ángel Víctor Torres, que tildó de “muy probable” que ambos cambios normativos tengan lugar, al hilo de las recomendaciones que daba a conocer el miércoles, en declaraciones a DIARIO DE AVISOS, el portavoz del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo canario, Lluís Serra. Y es que el Archipiélago está inmerso en la temida tercera ola de la enfermedad, como reconoció el Jefe de Epidemiología y presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García, al igual que otras comunidades autónomas.

El contexto general de toda España en lo que a la pandemia se refiere no es nada alentador. Son varias las regiones que han solicitado al Estado que se decreten restricciones que trascienden más allá de sus competencias, como un confinamiento domiciliario, con las secuelas que trae consigo para el tejido productivo. Un precio que el presidente andaluz, Juanma Moreno, dijo estar dispuesto a pagar, considerando la presión asistencial que soportan sus centros hospitalarios y que los modelos de predicción advierten de un posible colapso del sistema sanitario.

No obstante, la tesitura en la que se encuentra Canarias aún no ha llegado a ese punto crítico. Así lo matizaba en redes sociales Lluís Serra, quien ponía el acento en que “el confinamiento domiciliario podría estar indicado en algunas zonas de comunidades autónomas con riesgo extremo, como Andalucía, Baleares, Cataluña, Madrid o Valencia”. En las Islas, por el contrario, al estar en la categoría de “riesgo medio” no sería procedente “bajo ninguna circunstancia”. “Sería como si yo recomendara que todos los infartos de miocardio deberían ingresarse en la UVI, por si acaso se complican y para que los pacientes aprendan a comportarse y a dejar el tabaco”, ironizó.

Torres también ahondó en esta posibilidad, descartando que entre en los planes un escenario similar al de marzo del año pasado, cuando la población se vio abocada a quedarse en sus casas y los muchos establecimientos tuvieron que echar el cierre. En este sentido, el jefe del Ejecutivo canario apuntó que volver un confinamiento de 15 días implicaría estar “mejor” desde el punto de vista sanitario, pero que la economía entraría “en quiebra”, si ya de por sí ha sufrido los estragos del cero turístico. Por ello, animó a “buscar un equilibrio entre salud y normalidad por la COVID no se va a ir porque tengan vacunas”, afirmando, además, que hay que “convivir con la pandemia; hay que convivir durante meses”.

De todas formas, el dirigente socialista remarcó que en Canarias las cosas se están “haciendo bien” en relación a los indicadores de otras autonomías, aunque admitió que “hay que mejorar” los datos. También afirmó que “era evidente que los 20 días de la Navidad eran arriesgados” porque hay vacaciones escolares, mayor contacto entre las familias o más tiempo de esparcimiento, entre otros. Factores que favorecerían a que esta tercera ola llegue con más fuerza.

Y en cuanto al ritmo con el que se está ejecutando la campaña de vacunación del coronavirus, que ha experimentado un aumento en las últimas semanas, partiendo de unas expectativas duras, con previsiones de tardar seis años en inmunizar a la población -alcanzando el 70% de los habitantes- a poderlo hacer cerca del inicio del curso escolar, Ángel Víctor Torres aseveró que, pese a todo, las cosas “deben ir mejor” de lo que lo están haciendo en este momento.

POLICÍA CANARIA Y UME, EN LANZAROTE

El aumento de positivos en coronavirus en la isla de Lanzarote, que según el último informe dado a conocer por la Consejería regional de Sanidad -del día 13- poseía una incidencia acumulada (IA, casos por cada 100.000 habitantes detectados en los siete días anteriores) de 279,73, ha provocado que las autoridades se vean obligadas a enviar refuerzos de efectivos policiales para garantizar el cumplimiento de las restricciones decretadas como parte de su pase al nivel 3 de alerta epidémica.

En concreto, según fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS, anoche zarparon hacia el territorio conejero seis agentes de la Policía Canaria y tres unidades móviles, del mismo modo que 17 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) dotados de nueve vehículos. La función principal de los integrantes del primer cuerpo será la imposición de sanciones a todas aquellas personas que no lleven a la práctica las medidas de prevención de contagios, tanto ciudadanía en general como establecimientos de hostelería y restauración.

Los militares, por su parte, se encargarán de realizar tareas de limpieza y desinfección de espacios, así como atención a personas mayores que requieran ayuda para desplazarse de sus domicilios por motivos relacionados con la pandemia. Además, de acuerdo con las mismas fuentes, estarán a disposición de todas las tareas que sean necesarias en este sentido.