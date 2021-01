Tiziano abandona su protesta; cobrará su pensión de 330 euros el próximo 5 de febrero

La mediación del Ayuntamiento de Guía de Isora y la repercusión mediática ejercida por TIZIANO al encadenarse en Playa San Juan, ha surtido el efecto deseado por este vecino italiano emigrado a Argentina que lleva 25 años en Tenerife. Según le trasladó la concejala de Servicios Sociales, CATHAYSA VARGAS, cobrará el 5 de febrero la pensión no contributiva de 330 euros que el Gobierno de Canarias no le había concedido por no entregar en plazo una declaración jurada. Además, recibirá una ayuda municipal para el alquiler