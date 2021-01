Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump

Twitter ha decidido suspender permanentemente la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Después de una revisión detallada de los Tweets recientes del @realDonaldTrump cuenta y el contexto que los rodea, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, indican desde la red del pájaro azul.

La compañía ya había bloqueado temporalmente el pasado jueves la cuenta personal del presidente Trump, su principal medio de comunicación, y amenazó con suspenderla de manera permanente tras semanas de mensajes en los que ha disputado sin fundamento el resultado de las elecciones y alentado a sus seguidores a repudiar los comicios en una iniciativa que ha culminado con el asalto del miércoles de sus partidarios al Capitolio.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021