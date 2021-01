UDG Tenerife, a empezar el 2021 de la mejor manera

La UDG Tenerife Egatesa arranca el nuevo año recibiendo, a partir de las 11.00 horas, al Deportivo de la Coruña, en partido correspondiente a la decimocuarta jornada de la Primera Iberdrola. El equipo de Francis Díaz quiere amarrar los tres puntos en La Palmera, ya que dependiendo de resultados de terceros, podría lograr de manera matemática la clasificación de la Copa de la Reina. Además en las próximas jornadas podría cerrar la permanencia en la categoría, tras el arranque espectacular de las tinerfeñas, que encadenaron once partidos sin perder, hasta que el Sevilla puso fin a la racha en vísperas de la Nochebuena.

El único precedente entre ambos equipos en suelo tinerfeño fue el pasado mes de enero, coincidiendo con el debut de Francis Díaz en el banquillo. La la UDG Tenerife Egatesa goleó al equipo gallego por (5-3), con el triplete anotado por María José Pérez.

El entrenador tinerfeño valoró en los canales oficiales del club el choque de mañana ante el Deportivo. “El equipo llega muy bien al primer partido del año tanto en lo físico como en lo mental. Hemos planificado la vuelta a la competición concienzudamente para afrontar con garantías los dos partidos que debemos disputar en solo cinco días. Seguiremos siendo fieles a nuestra idea con ambición y optimismo. Una victoria ante el Deportivo será el mejor regalo de Reyes para todos”. Francis Díaz no se podrá sentar en el banquillo tras ser sancionado por el Comité de Competición.

La única novedad en las filas del Egatesa fue la baja de la jugadora norteamericana Adrienne Jordan, tras llegar a un acuerdo para la finalización de la etapa de la jugadora con la entidad sureña. La futbolista norteamericana ejecutó una de las cláusulas de su contrato, que permitían su salida en el mercado invernal en caso de acuerdo entre ambas partes. Adrienne Jordan dejó el club por motivos personales. No se espera ningún regalo de Reyes por parte de la Directiva en forma de refuerzo invernal, ya que se confía en la emergente cantera tinerfeña y canaria para paliar la baja de la futbolista norteamericana.

A lo largo del día de hoy, Francis Díaz facilitará la lista de convocadas en la que no se espera ninguna sorpresa.

El rival

El equipo gallego no pudo empezar peor el curso, ya que perdió sus primeros ochos partidos que lo condenaron al último puesto de la clasificación, pero sus últimos cuatro encuentros los ha saldado con dos triunfos (Eibar y Logroño), un empate (Madrid CFF) y una derrota (FC Barcelona). Unos resultados que no le han servido para abandonar el último puesto, pero sí para estar a tres puntos las posiciones de permanencia. Por tanto, no valen confianzas para las locales que quieren cortar de raíz las dos jornadas que llevan sin ganar, tras empatar con el Sporting de Huelva y caer en la visita al Sevilla.