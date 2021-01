Una fuerte explosión derrumba un edificio en Madrid

Minutos antes de las tres de la tarde se ha producido una fuerte explosión en la calle Toledo de Madrid, a la altura de la residencia de ancianos de La Paloma, informaron a Europa Press testigos presenciales.

Como consecuencia de la explosión hay un edificio que está ardiendo, numerosos vehículos afectados y se está evacuando a ancianos por parte de la Policía Municipal y Nacional. Al parecer, el personal sanitario está atendiendo a personas heridas en las inmediaciones.

Se han hundido las tres últimas plantas del edificio donde se ha producido la explosión. El inmueble, situado en el número 98 de la calle Toledo, está en la trasera de la Iglesia de La Paloma, donde también hay un colegio.

Al lugar están llegando unidades de bomberos que han cortado la calle. la zona está llena de cascotes y la explosión ha roto los cristales del hotel Ganivet.

#Madrid: Police and emergency services are responding to a large blast in the Toledo area of Madrid, Spain. The cause of the explosion is yet unknown but witnesses say multiple floors of a building appear to have been destroyed in the blast.pic.twitter.com/XhkJgYBo5c

