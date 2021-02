Carlos Rivera: “El Carnaval en la calle volverá y ojalá cantar en él”

Carlos Rivera (Tlaxcala; 1986) ha cumplido su histórico deseo de participar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El cantante, que se encuentra en la Isla desde hace unos días para grabar un programa dedicado a las carnestolendas, se siente “muy emocionado” por participar en esta “edición tan especial” y, en concreto, por poder contribuir a que “estas semanas no pasen como si fueran días normales, sino que se recuerde que Tenerife es alegría y fiesta”.

El mexicano, que viajó desde su país natal hasta Canarias en el que es su primer viaje a un territorio europeo desde el inicio de la pandemia, asegura que las Islas son “afortunadamente” uno de los lugares de España que más visita. En todos eso viajes al Archipiélago, los canarios le decían que tenía que venir en Carnaval y, aunque estuvo “en pláticas” para ello, esas conversaciones no habían fructificado hasta ahora.

“Por alguna razón, de repente, me llegó la invitación para acudir a esta edición tan especial”, celebraba ayer en el Recinto Ferial un emocionado Carlos Rivera, que no podía ocultar su emoción al ver la magnitud y el colorido del escenario, de la fantasía de la Reina Adulta de 2020 y de la vestimenta de las comparsas.

Para el cantante, su última visita a Tenerife fue “espectacular”, tanto, que aún la recuerda. Fue en agosto de 2019, cuando llenó con su ‘Guerra Tour’ el Pabellón Santiago Martín de La Laguna: “Aquí siempre me han dado muchísimo cariño, por eso me gusta venir”.

Un público tinerfeño al que ahora echará de menos, ya que debido a la pandemia, su actuación en la gala de las Guardianas del Cetro, que se emitirá en televisión el próximo 7 de marzo, será casi en solitario. “No me quiero acostumbrar a esto. Ya me pasó con los premios Lo Nuestro en Miami, y la sensación que se queda cuando acabas de cantar y no se escucha ni un aplauso es horrible”, lamentaba.

Aunque ha sido muy cuidadoso con no desvelar detalles, el artista adelantó que la canción que interpretará en el escenario será Amo mi locura, de su disco Guerra, que para él es muy adecuada porque puede interpretarse como un canto a que “toda esa locura que estamos viviendo, no nos quite ni la alegría ni las ganas de celebrar”. Eso sí, el tema tendrá algunas “modificaciones” en la letra para adaptarlo a la gala.

Sobre la grabación de los programas carnavaleros, el artista dijo que suponen “un gran esfuerzo de Tenerife por transmitir su alegría, porque la fiesta se viva al menos a través televisión, en casa”.

El mexicano no cree que la ilusión del Carnaval deba morir y apunta que “volveremos más fuertes el año que viene”. Él se incluye en ese regreso de las carnestolendas porque, aunque ya está cumpliendo su sueño, espera celebrar junto a los chicharreros en un futuro el regreso de la fiesta a las calles.

Y como conoce los récord alcanzados por Celia Cruz y Juan Luis Guerra y 4.40, que congregaron a 250.000 y 400.000 personas respectivamente, cree que la vara está “muy alta”, pero no se pone límites: “Mi deseo siempre será ese. Venir aquí, al Carnaval. Y si sumamos que me encanta cantar con público, pues qué mejor que poder cantar ante tanta gente”.

El próximo viernes lanza su documental ‘Crónicas de una Guerra’

El Guerra Tour ha llevado a Carlos Rivera a dar más de cien conciertos en los últimos dos años. Una gira que sigue sin acabarse, ya que las últimas 50 actuaciones tuvieron que cancelarse a causa de la pandemia. Ese éxito indiscutible del mexicano alrededor del mundo se recoge en el documental ‘Crónicas de una Guerra’, que estará en todas las plataformas digitales, además de a la venta en un disco físico y dos DVDs en España, a partir de este viernes.

Las grabaciones siguen al cantante durante su gira y, especialmente, se centran en su concierto en Buenos Aires, el más multitudinario de la carrera del artista y al que acudieron 20.000 personas.

Asimismo, ese nuevo lanzamiento incluye algunas novedades respecto a su disco ‘Guerra’, como la canción 100 años junto a Maluma y el tema Perdiendo la cabeza con Becky G y Pedro Capó. Además, también se incluye el single solidario Ya pasará, en apoyo a Safe The Children.