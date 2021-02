El regalo “perfecto” de San Valentín de una cazadora genera repudio mundial

La cazadora sudafricana Merelize Van Der Merwe, de 32 años, ha levantado una ola de repudio en su contra tras publicar unas polémicas imágenes en sus redes sociales del “regalo” de San Valentín que recibió: el corazón de una jirafa negra de 17 años que ella misma había cazado.

“El regalo de San Valentín perfecto”, comenta Van Der Merwe mientras sostiene el enorme corazón de la jirafa abatida por sus disparos. El presente se lo entregó su marido, Gerhardt Nell, quien se habría gastado más de 1.700 euros para conseguir extraer el corazón del animal y además poder usar su piel como alfombra.

La publicación de las fotos ha generado un monumental rechazo, que han calificado la escena de “repugnante” en las redes sociales. Pero a pesar de esta oleada de comentarios negativos, la cazadora se mostró “feliz” y defendió que matar a una jirafa es una forma de salvar a las especies amenazadas en Sudáfrica: “Si se prohíbe la caza, los animales perderán su valor y desaparecerán. La caza ha ayudado a rescatar muchas especies al borde de la extinción. Las únicas personas que protegen a estos animales son los cazadores de trofeos”.

