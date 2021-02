En Tenerife, de nuevo se jugará sin espectadores

El pasado domingo Blas Trujillo, consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, anunció la actualización de los niveles de alerta por Covid-19 en Canarias subiendo en Tenerife del nivel 1 al 2. Tras decretarse el nuevo estado de alarma, el deporte tinerfeño vivirá ligeras restricciones en relación a como estaba hasta el pasado domingo. Las competiciones que se disputen en Tenerife se celebrarán sin espectadores en las gradas. Así, los partidos del CD Marino, UDG Tenerife, Balonmano Salud, Sanaya Libby’s, Clarinos Ciudad de La Laguna y resto de divisionarios de la Isla jugarán de nuevo a puerta cerrada. En el nivel-1 había limitación de aforo, pero ya entraban espectadores a las gradas.

Por otro lado, el pasado fin de semana se reanudó el subgrupo provincial en el grupo canario de Tercera División con la disputa al completo de la jornada correspondiente. No lo hacía desde el fin de semana del 6 de diciembre. En Tenerife, con el nuevo nivel de alerta, tampoco podrán acudir los aficionados a ver a sus equipos al campo. Por contra, en La Palma, que sigue con nivel-1, si se jugará con aforo limitado de espectadores en los casos del Atlético Paso, CD Mensajero y SD Tenisca. En cuanto a las competiciones territoriales, la Preferente, categoría regional y el fútbol de formación es obligado por el Gobierno de Canarias jugar con mascarilla.

En los dos últimos fines de semana, un total de 81 clubes tinerfeños se negaron a jugar sus partidos al considerar que era inviable jugar con la mascarilla puesta. La Federación Tinerfeña anunció, con un comunicado, que no iban a tomar ningún tipo de represalias con los equipos que no se presentarán a jugar sus partidos, al no estar de acuerdo con la medida adoptada por el Gobierno de Canarias.

Por último, Gran Canaria, que estaba en nivel-3 hasta el pasado domingo, reanuda sus competiciones territoriales una vez que ha pasado a nivel-2.