‘Encantada’ inicia en La Laguna su gira por Tenerife

La popular actriz sevillana Cristina Medina ha escrito el texto de la nueva producción de Acelera, Encantada, un conjuro musical para toda la familia, que este mes de febrero recorre distintos escenarios de Tenerife. Así, este domingo, 7 de febrero, ocupará las tablas del Teatro Leal de La Laguna, en una única función que dará comienzo a las 17.00 horas, mientras que el día 13 llega al Teatro Guimerá de Santa Cruz (18.00 horas), para concluir el 14 en el Teatro de El Sauzal (18.00 horas).

La gira de Encantada, un conjuro musical para toda la familia está apoyada por el programa Mares, que impulsa el Gobierno de Canarias para apoyar al sector de las artes escénicas y la música a través de la contratación de espectáculos en espacios de titularidad pública.

Se trata del primer musical que la conocida protagonista de la serie televisiva La que se avecina y del equipo capitaneado por Dani Rovira en La Noche D dirige en el transcurso de su carrera artística de 30 años.

Música, magia y mucho humor para toda la familia son los ingredientes con los que cuenta este nuevo montaje cuyo elenco también encabeza Cristina Medina y que reúne sobre el escenario a algunas de las princesas de cuento más famosas, como La Sirenita, La Bella Durmiente o Blancanieves, a las que la dramaturgia planteada por Medina ha querido brindarles la ocasión de traicionar de manera gamberra los celebérrimos desenlaces felices que ya todos y todas conocemos.

El montaje, que gira por las islas desde finales del pasado año, cuenta con un nutrido elenco que integran Carlos Valledor (Espejo y Rey), Ragüel Santana (Menordomo), Laura Perdomo (hija), Thania Gil (Blancanieves), Alexia Rodríguez (Bella Durmiente), Saray Castro (La Sirenita), Alexander y Caterina Palmes (murciélagos).

CONTRA LOS CLICHÉS

Como señala Medina, “todos podemos ser los narradores o narradoras de nuestro propio cuento”, porque “la felicidad no está en encontrar al príncipe. Con que ese príncipe no te lo impida, ya vamos sobradas”, señala la actriz al referirse a la idea de este musical. Medina admite que este montaje está en contra de los clásicos clichés de cuentos y finales propuestos por Disney: “Nuestra producción es apta para un rango de edad muy amplio y no tiene nada que envidiar musicalmente a otras producciones del género. Hay música original y canciones brutales y soberbias, todas ellas concebidas con el talento de Carlos Valledor y Manuel Estupiñán”. “El público saldrá del teatro tatareando las canciones”, afirma.

La autora del texto y la dramaturgia de Encantada, un conjuro musical para toda la familia nos plantea que invirtamos el tiempo que precisemos en descubrir quiénes somos realmente mirándonos fijamente al espejo, y cuáles son los cuentos de los que verdaderamente deseamos ser protagonistas. “Por eso, las Blancanieves de hoy desean gobernar el reino de sus propias vidas y ser protagonistas de sus experiencias, sin contar con el arrogante beneplácito de los apuestos príncipes encantados”, sostiene la actriz.