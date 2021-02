Este miércoles termina el plazo para apuntarse a la bolsa de empleo de Correos

El plazo de solicitud para acceder a uno de los puestos de trabajo ofrecidos por las bolsas de empleo de Correos comenzó el pasado 8 de febrero y permanecerá abierto hasta este miércoles 17 de febrero. Hasta mañana, los candidatos pueden presentar los méritos, la formación académica y la acreditación de idiomas para cubrir un total de 128.153 puestos de trabajo en toda España. En Canarias hay 10.800 plazas.

A finales de la semana pasada, según datos aportados por Correos, ya se habían inscrito 119.934 personas. La solicitud puede realizarse a través de la web de Correos, en el apartado Personas y talento dedicado a la búsqueda de empleados.

Se busca cubrir diferentes categorías: el reparto en moto, el reparto a pie, la clasificación y la atención al cliente. Además, hay tres opciones de jornada de trabajo: tiempo completo, parcial con distribución diaria semanal y parcial por dos días.

Además, hay que saber que Correos pondrá en marcha estas bolsas de empleo a partir del 1 de junio de 2021.

Estos son los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria para poder optar a uno de los puestos:

Cumplir con la edad legal de contratación para cada puesto.

No haber sido despedido disciplinariamente.

Tener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o titulación oficial que la sustituya.

Para acceder al reparto en moto, se requiere la posesión del permiso de conducir moto A, A1, A2, o la posesión del permiso de conducir B (B1 antiguo) con una antigüedad superior a tres años, salvo para los servicios rurales con automóvil.

Para los servicios rurales solicitados, en los que sea necesario aportar vehículo adecuado, se solicita al candidato cumplir con tal obligación, así como estar en posesión del correspondiente permiso de conducir.

No haber tenido rescindido un contrato por la no superación de un periodo de

prueba en Correos en el desempeño del puesto solicitado.

No haber sido evaluado negativamente para el desempeño de un puesto de trabajo en Correos.

No estar inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia.

No padecer enfermedad o limitaciones físicas o psíquicas para el normal desempeño de las tareas y funciones a realizar, acreditado por los servicios

médicos de Correos.

No tener una relación laboral de carácter indefinido/fijo o fijo discontinuo con Correos.