La DGT se endurece y quita más puntos del carnet: siete infracciones con multas de hasta 500 euros

Lo venimos contando. La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue trabajando en la actualización del Reglamento General de Circulación y del Reglamento General de Vehículos. Y, previsiblemente, 2021 será el año en el que, por fin, vean la luz verde varias reformas que Tráfico ha querido cambiar desde hace años. Entre estos cambios, la DGT endurecerá muchas sanciones y aumentará la pérdida de puntos con el fin de acabar definitivamente con acciones como usar el móvil al volante o no llevar correctamente los dispositivos de seguridad de los vehículos.

Así, la DGT actualizará el sistema de carné por puntos, vigente en España desde julio de 2006. Como sabe, los conductores que no hayan perdido ningún punto del carné y tengan ya varios años de experiencia podrán tener como máximo 15 puntos. Por el contrario, si el usuario de la vía pierde todos los puntos, Tráfico le quita el permiso de conducir. Por ello, el sistema por puntos ha ayudado a reducir conductas que ponen en riesgos la vida de conductores, peatones o ciclistas.

Y, ahora, como se ha apuntado, el sistema de sanciones se endurecerá y la detracción de puntos será mayor. Por ejemplo, olvídese de sujetar el móvil, aunque sea sólo un momento, mientras conduce, ya que la DGT le podrá sancionar sólo por cogerlo. Antes, Tráfico sólo multaba al conductor que lo usara, pero ahora, ha decidido endurecer el criterio y si le cazan con su smartphone en la mano, le sancionarán con 500 euros y la detracción de seis puntos de carné. El motivo: la DGT quiere combatir el uso de este aparato, ya que se ha convertido en la principal causa de siniestralidad en España.

También en el nuevo sistema de puntos, la nueva normativa eleva de tres a cuatro puntos el castigo por no usar —o utilizar mal— los dispositivos de seguridad como el cinturón de seguridad, el casco para motoristas o los sistemas de retención infantil (SRI). La multa económica que acompañará a esta infracción será de 200 euros. Y es que la DGT busca, con esto, reducir las muertes que se puedan provocar en accidentes de tráfico.

Detectores de radares

Antes, el mero hecho de llevar en su vehículo detectores de radares o un cinemómetro no suponía una infracción que acarreara la pérdida de punto en su carné de conducir. Ahora sí. “Llevar en el coche” dispositivos de detección de radares se considerará una “infracción grave” que se sancionará con 200 euros y la detracción de tres puntos de carné, aunque no se use.

