La inquietante historia sobre una visita a El Hierro que está arrasando en Twitter

“He venido a El Hierro unos días por trabajo. Ayer, cuando salía del ferry me equivoqué de chaqueta y cogí una que no era mía. En el bolsillo encontré una cartera con el DNI de Luisa Morales. Esta mañana han encontrado un cadáver en un barranco: el de Luisa Morales”. Este podría ser perfectamente el primer episodio de la segunda temporada de la serie Hierro, pero se trata de una inquietante historia de misterio que está contando a través de un hilo de Twitter la periodista y escritora Nagore Suárez.

Miles de personas ya siguen intrigadas la narración de Suárez, que va avanzando desde ayer martes y va dando nuevas pistas.

Os resumo: ayer vine en el ferry desde Tenerife a El Hierro. Dejé la chaqueta en un asiento vacío, pero al salir me confundí y cogí una que no era la mía (gracias, Zara 😑) Me di cuenta tarde, ya en el Parador, cuando metí la mano en el bolsillo. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) February 16, 2021

Dentro del bolsillo había una cartera con algunas tarjetas de crédito y un DNI, todo a nombre de Luisa Morales. Como ya era un poco tarde, decidí que hoy cuando me levantara iría al cuartel a dejarlo todo para que se lo devolvieran. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) February 16, 2021

Vale. Pues esta mañana, cuando he bajado a desayunar a la cafetería del Parador (no he madrugado, no os voy a mentir) el chico de recepción estaba hablando con otro empleado. Resulta que han encontrado un cuerpo en uno de los acantilados de la isla. — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) February 16, 2021

Hasta aquí todo normal —dentro de lo malo—. Pero es que, resulta que la víctima ha sido identificada como Luisa Morales, una profesora de la isla.

Imaginaos mi cara en ese momento, claro. No creo que haya muchas Luisas Morales en una isla tan pequeña. Demasiada casualidad 😳 — Nagore Suárez (@NagoreSuarez) February 16, 2021

La escritora ya hizo el pasado año un hilo que se volvió viral durante la cuarentena para contener la expansión del coronavirus y recordaba a la famosa historia de Manuel Bartual, que tuvo en vilo a la comunidad tuitera durante días en 2017.