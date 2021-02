La Sinfónica y Agustín Ramos celebran juntos el Carnaval en el Auditorio de Tenerife

La Orquesta Sinfónica de Tenerife (OST) dedicará un concierto al Carnaval que tendrá lugar este viernes y el sábado, a partir de las 19.30 horas. Los detalles de esta doble cita musical, para las que ya se agotaron las entradas, fueron dados a conocer este miércoles por el consejero de Cultura del Cabildo, Enrique Arriaga; el director honorario de la Sinfónica, Víctor Pablo Pérez, y el compositor tinerfeño Agustín Ramos, quien firma los arreglos de dos piezas que ejecutará la orquesta, una de ellas estreno absoluto: Esto es Carnaval. El programa se completa con El carnaval de los animales, de Camille Saint-Saëns, pieza que cuenta con el guion y la narración de la actriz Antonia San Juan y la participación de los pianistas Miguel Ángel Dionis y Javier Lanis.

Enrique Arriaga puso de relieve que “estamos viviendo un año atípico en el que no podremos disfrutar de nuestra fiesta; es la primera vez que las calles no se llenarán de color y alegría”. Explicó que por esa razón “la Sinfónica ha querido ofrecer estos conciertos”. “No puedo dejar de pensar en todos esos comercios y en la restauración que este año no van a poder participar del Carnaval, pero es fundamental que mantengamos la prudencia”, señaló.

El director honorario de la Sinfónica, Víctor Pablo Pérez, resaltó que “El carnaval de los animales es una obra con diferentes motivaciones, de cuya narración se va a encargar la actriz Antonia San Juan”. “Va a ser muy divertido, interesante, atípico y probablemente ácido, pero el Carnaval es así; es nuestra forma de hacer sentir vivo el Carnaval y ojalá que el próximo año vuelva en las mismas circunstancias que todos conocemos”, apostilló.

Agustín Ramos señaló que cuando recibió el encargo de esta obra (Esto es Carnaval) con temática del Carnaval prefirió, en lugar de una creación totalmente nueva, hacer un medley de temas archiconocidos por el pueblo de Tenerife. “Cuando el público lo escuche va a recordarles muchos momentos vividos en nuestro Carnaval. Será un espectáculo carnavalero para todo el mundo”.

Las piezas Tenerife en Carnaval y Esto es Carnaval -en forma de suite– han sido orquestadas por Agustín Ramos. Repasan las melodías más reconocidas de su historia y agrupan diferentes composiciones populares, que pretenden sintetizar el espíritu de las fiestas. Destaca de forma especial el clímax alcanzado con las composiciones rítmicas de las orquestas latinas, en las que suelen interactuar solista y coro, en esta ocasión emulado por diferentes solistas de la Sinfónica de Tenerife. Entre los temas más populares pueden distinguirse Caballo viejo, Ojalá que llueva café o Sigan bailando, además de los ritmos de samba y batucada.

El Cabildo y la Sinfónica de Tenerife han decidido reconocer la trayectoria del compositor Agustín Ramos (Candelaria, 1941), autor de Santa Cruz en Carnaval, himno por excelencia de las carnestolendas de la capital. De esta forma, la formación se suma a la fiesta más internacional de la Isla en una edición marcada por las circunstancias actuales de pandemia.

Ramos estuvo vinculado durante 15 años a la Sinfónica de Tenerife (1971-1986), donde ocupó el puesto de primer trompeta de la formación. Previamente había desempeñado el mismo puesto en la Banda Municipal de Santa Cruz de Tenerife (1959-1984). Después de iniciar sus estudios en la Isla con Antonio González Ferrera (solfeo), Eneldo Díaz y Ernesto Correa (trompeta) y Santiago Sabina (armonía), los continuó en Madrid con José Ortí, y tuvo como profesores de Dirección de Orquesta a los maestros Armando Blanquer y Crescensio Díaz de Felipe. En su labor docente destaca su condición de catedrático de Trompeta del Conservatorio Superior de Música de Santa Cruz de Tenerife.

Víctor Pablo Pérez realiza sus estudios en el Real Conservatorio de Música de Madrid y en la Hochschule für Musik de Múnich. Entre 1980 y 1988 fue director artístico y titular de la Sinfónica de Asturias y entre 1986 y 2005 de la Sinfónica de Tenerife. En 1993 toma las riendas de la Sinfónica de Galicia, labor que lleva a cabo hasta 2013, año en el que se incorpora como director artístico y titular a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid. Desde enero de 2017 es el director artístico de la Joven Orquesta de Canarias.

Antonia San Juan, actriz y directora de cine canaria, es actualmente reconocida por sus continuas apariciones en series televisivas, giras teatrales y producciones cinematográficas. Se dio a conocer al gran público de la mano de Pedro Almodóvar en Todo sobre mi madre, una de las películas más conocidas del realizador manchego. Desde muy joven, San Juan -Medalla de Oro de Canarias y Premio Taburiente de la Fundación DIARIO DE AVISOS- se traslada a Madrid para comenzar su carrera teatral y sobresale desde muy temprano como monologuista en bares y cafés teatro de la capital de España. También ha desarrollado su carrera profesional como guionista y productora.

Miguel Ángel Dionis García nace en Santa Cruz de Tenerife y después de finalizar sus estudios de Grado Medio con Concepción Hernández Peraza, continúa con Miquel Farré en el Conservatorio Superior de Barcelona. Actualmente es profesor en el Conservatorio Municipal de Música de Barcelona y en la Escuela Superior de Música de Cataluña.

El tinerfeño ha alcanzado diferentes reconocimientos en certámenes: XI Concurso Nacional de piano Joan Massiá; XXIV concurso de intérpretes de Cataluña; Concurso del Círculo XII de Enero; Solistas de Música de la Generalitat; XXV Concurso de Intérpretes de Cataluña y el Sofía Puche. Desde 2001 es director musical de La Pequeña Flauta Mágica de Mozart, una producción del Gran Teatro del Liceu.

El pianista chileno Javier Lanis estudió con Elisa Alsina, Robert Roux y Anatol Ugorski en la Universidad de Chile, Rice University (Estados Unidos) y la Hochschule für Musik Detmold (Alemania). En la actualidad imparte clases en el Conservatorio Superior de Música de Canarias (Tenerife). Su exquisita sensibilidad y desbordante energía musical le han valido para alzarse con el entorchado en el Concurso Internacional de Piano Claudio Arrau (1991). Ha participado, entre otras formaciones, con la Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Orquesta Sinfónica de Concepción, Nordwestdeutsche Philharmonie y Orquesta de Cámara Dogma.