La tinerfeña Patricia Yurena, ex miss España, anuncia su embarazo

La exmiss España y primera dama en Miss Universo, la tinerfeña Patricia Yurena Rodríguez, de 30 años, ha conseguido uno de sus sueños: ser madre. Así lo ha anunciado ella en sus redes sociales. Está de trece semanas y muy feliz por esa nueva vida que late dentro de su vientre. Patricia Yurena ha admitido que estos primeros meses de embarazo han sido algo complicados para ella, pues ha padecido vómitos y mareos, algo relativamente frecuente en las embarazadas.

Pero todo es poco ante la dicha de estar, por fin, embarazada. Desconocemos la identidad del padre, pues Patricia Yurena siempre ha defendido ser lesbiana. Entre sus muchas parejas conocidas figuran Nagore Robles, actual novia de Sandra Barneda, Lola Ortiz o la cantante y Dj Vanesa Klein, con quien rompió en 2016. Últimamente se la relacionaba con la actriz Irene Visedo, que interpreta a Inés Alcántara en ‘Cuéntame cómo pasó’.

“Me siento bendecida, una nueva vida se agita en mi interior. Aunque he pasado unas semanas duras, de vómitos, mareos y malestar… no me puedo quejar porque papá nos ha estado cuidando a diario. Aquí está el fruto del amor. Te deseaba y ya estás a bordo, mi bebé”, ha escrito Patricia Yurena en sus redes sociales, junto a una imagen de un mono de bebé con capucha y las correspondientes ecografías.

Patricia Yurena Rodríguez cumplirá 31 años el próximo 6 de marzo. Nacida en Granadilla de Abona, ganó el título de Miss España en 2008 y Miss Universo España en 2013. En 2014, la canaria hizo pública su homosexualidad.