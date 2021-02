Los clubes tinerfeños siguen en pie de guerra

La Federación Tinerfeña de Fútbol y los clubles territoriales no profesionales siguen en pie de guerra con el Gobierno de Canarias, tras reunirse el ejecutivo el pasado jueves y seguir manteniendo una de las restricciones relacionada con la obligación por parte de los jugadores de jugar con mascarilla.

Ya el pasado fin de semana se aplazaron muchos partidos porque los clubes se niegan a jugar si sus jugadores tienen que hacerlo con mascarilla. Este fin de semana ocurrirá lo mismo, ya que un total de 81 clubes han decidido no jugar. La Federación Tinerfeña de Fútbol sigue respetando la decisión de los clubes que no quieren disputar sus partidos con mascarillas y por ello sus partidos son aplazados.

El ente federativo sacó una nota informativa en los siguientes términos: “El jueves 21 de enero de 2021, el Gobierno acordó entre otras medidas la de obligar a realizar la práctica deportiva federada no profesional, entre ella el fútbol no profesional, con mascarilla en las competiciones y entrenamientos. Siendo las 12.00 horas del viernes día 19 de febrero y después de solicitar por parte de esta federación que cambiase la medida adoptada y comprobar que en la publicación del BOC no se ha realizado modificación alguna al respecto, hemos observado que sigue manteniéndose la obligatoriedad de utilizar mascarillas para entrenar y competir en la modalidad del fútbol y fútbol sala. Por lo que la Federación Tinerfeña de Fútbol acuerda aplazar todos aquellos encuentros entre los días 19 al 25 de febrero en los que los equipos participantes no estuvieran conforme con esta medida”.

Los equipos que se han solicitado este aplazamiento son los que se encuentran en la siguiente lista:

– Real Unión Tenerife

– C.D. San Andrés

– C.D. Laguna

– U.D. Hidalgo

– Jvt. Deportivo Interián

– U.D. Orotava

– U.D. Icodense

– C.D. San Miguel

– C.D. Unión Isora

– U.D. Realejos

– U.D. Tacoronte

– C.D. Valle Guerra

– C.D. Puerto Cruz

– C.D. Buenavista

– C.D. Unión Tejina

– C.D. I’Gara

– C.D. Marino

– U.D. Cruz Santa

– C.D. Verdellada

– C.D. San Isidro

– U.D. Ibarra

– At. San Juan

– Fañabé C.F.

– E.M.F. Matanza

– At. Tacoronte

– C.D. Santa Úrsula

– C.D. Granadilla

– C.D. San Lorenzo

– C.D. Buzanada

– C.D. Candelaria

– U.D. Andenes

– C.D. Charco Pino

– U.D. Tanque

– S.D. Ravelo

– C.D. Portezuelo

– At. Perdoma

– A.J. Unión La Paz

– C.D. Laguna Cardonal

– S.D. Casablanca

– C.D. Igueste

– A.D. Duggi Tenerife

– C.D. Armeñime Palmas

– C.D. Ofra

– Florida C.F.

– U.D. Guargacho

– A.D. Teide

– C.D. Récord Tacoronte

– C.D. Tajaraste

– U.D. Palo Blanco

– E.M.F. At. U. Güímar

– U.D. Arico

– C.D. San Marcos Icod

– C.F. Femenino Alcalá

– San José Tablero C.F.

– C.F. Jvt. Laguna

– E.M.F. Adeje

– C.D. Arafo Balompié

– C.F. Costa Adeje

– C.D. Tranvía

– C.D. II Pueblos

– E.M.F. Fasnia Brisas Teide

– C.D. Furia Arona

– C.D. A.F.B. Tegueste

– Tacoronte C.F.

– C.D. Yballa

– E.M.F. Santiago del Teide

– E.M.F. Esmugran

– C.D. Benamer Aldea Blanca

– C.D. Base Juvensil

– Área Sur Tenerife

– C.D. Tiguansport

– C.D. Vínculo La Palma

– C.D. Suprema

– C.F. A. Combinado

– C.D. Aromas Vilaflor

– C.D. A. Naranjeros

– C.D. Anadona El Médano

– C.D. Aria

– C.F. Unión Breñas

-UD Taco San Luis

-Nast Costa Isora