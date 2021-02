Los primeros inmigrantes llegarán hoy a Las Raíces salvo que lo impida el temporal

Lo pidió tanto el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, como el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la respuesta no ha podido ser más veloz, dado que el Ayuntamiento de La Laguna anunció ayer que el plan de seguridad elaborado por la Policía Local con motivo de la próxima acogida de migrantes en el viejo acuartelamiento de Las Raíces está prácticamente finalizado.

No en balde, y tal y como anunció ayer DIARIO DE AVISOS, para hoy está previsto que entren en dicho recinto los primeros migrantes que tendrán allí cobijo, si bien sigue la duda generada por el temporal que desde ayer afecta a la Isla. En caso de que hoy arrecie significativamente en la zona, el traslado podría ser postergado. Aunque desde el Ministerio de Migraciones hay mutismo absoluto sobre los detalles de esa apertura de Las Raíces, sí se sabe que sus primeros habitantes vendrán de los hoteles, dado que la Delegación del Gobierno ha reconocido que confía en dejar de utilizar los establecimientos turísticos para tal fin en cuanto sea posible. Los alojados en el Puerto de la Cruz bien podrían ser los primeros en llegar, pero el dato no ha sido confirmado oficialmente. El Ministerio prevé que Las Raíces puedan albergar hasta, aproximadamente, 2.400 personas, pero las obras de acondicionamiento no han terminado para que eso sea posible hoy en día.

Respecto al plan de seguridad, en su elaboración han tomado parte agentes de la Policía Local y la Policía Nacional inicialmente, mientras que en una segunda fase, ya con un trasfondo técnico-político, ha participado el concejal de Seguridad Ciudadana, Alejandro Marrero, junto a los mandos de la Policía Local de La Laguna.

Según explica el propio Marrero, en este plan se han estudiado y definido las peculiaridades de las zonas colindantes al centro, el tipo de viviendas que hay o los accesos desde distintos puntos para saber cuáles son las vías que van a ser más transitadas.

“Al mismo tiempo se establece un perfil de las personas que van a estar alojadas en el Centro, sus hábitos y cultura, qué horarios y actividades van a tener, posibles necesidades que tengan y situaciones que se pueden llegar a dar”, explica el concejal.

En esta fase inicial de acogida en el municipio, comenta Marrero, “tanto la Policía Local como Policía Nacional van a redoblar la presencia de efectivos en la calle, por un lado, para evitar que se produzca una sensación de inseguridad que desde algunos sectores se quiere vincular al fenómeno migratorio y que en absoluto se corresponde con la realidad, como demuestran los datos hechos públicos por la Delegación del Gobierno”.

No obstante, continúa el político lagunero, “la mayor presencia de agentes servirá para orientar a estas personas que se hallan fuera de su país de origen y muchos desconocen el idioma, organizar su tránsito por el municipio y el flujo peatonal, o informarles sobre las medidas vigentes en la actualidad sobre el covid, como el toque de queda o la obligatoriedad de usar mascarillas”.

A partir de este lunes se establecerá una reunión diaria de coordinación entre la Policía Local, Policía Nacional y otros cuerpos y fuerzas de seguridad y la ONG que gestiona el centro y de forma quincenal con la Subdelegación y Delegación del Gobierno, concluyó Marrero.