Pablo Motos no presenta ‘El Hormiguero’ por primera vez en la historia

Los espectadores que esta noche sintonicen con El Hormiguero se llevarán una sorpresa mayúscula al comienzo de la emisión ya que, por primera vez en la historia del programa, Pablo Motos no será el que salude a la audiencia con su frase mítica de “esta noche ha venido a divertirse a El Hormiguero”.

Ha sido el propio Motos el que lo ha comunicado en su cuenta personal de Instagram, explicando que no estará en el programa debido a haber tenido un contacto con una persona que ha dado positivo por Covid.

“Estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y ha dado positivo. Por precaución me he venido a casa. Le acaban de hacer una PCR porque el test no estaba claro. La PCR es no concluyente. Así que hasta mañana no saldremos de dudas. Espero que todo haya sido una falsa alarma”, ha dicho.

