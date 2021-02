Primeras imágenes del rover Perseverance en Marte

El rover Perseverance de la NASA envió a la Tierra la primera imagen de la superficie de Marte desde el cráter Jezero cinco minutos después de tocar el suelo del Planeta Rojo.

Hello, world. My first look at my forever home. #CountdownToMars pic.twitter.com/dkM9jE9I6X

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 18, 2021