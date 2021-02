Reventón El Paso Fred.Olsen Express volverá a formar a debutantes en trail running con el proyecto The On Team

El Ayuntamiento de El Paso vuelve a poner en marcha el programa de adecuación física y nutricional dirigido a todos aquellos y aquellas que deseen adentrarse en el mundo del trail y correr, por primera vez, una carrera de montaña. Después de que el año pasado no pudiera llevarse a cabo debido a la pandemia sanitaria, The On Team vuelve a buscar futuros corredores para que el próximo siete de agosto debuten en la modalidad corta de Reventón El Paso.

Este año, como novedad, las ocho islas del archipiélago estarán representadas en The On Team, siempre que la evolución de la pandemia lo permita. De hecho la organización de la prueba deportiva ya busca a posibles participantes en las islas de La Gomera, El Hierro, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, una vez que las plazas asignadas a La Palma, Tenerife y Gran Canaria serán cubiertas por los deportistas que iniciaron la segunda edición de The On Team y vieron como la crisis sanitaria impedían seguir adelante con sus aspiraciones

Aquellos interesados en formar parte del proyecto tendrán que mandar a la dirección de correo electrónico onteam@reventonelpaso.com su nombre y apellidos, número de teléfono, lugar de residencia habitual y una fotografía de cuerpo entero, así como la razón, promesa o reto que impulsa a cada uno a querer formar parte de un programa que no solo preparará físicamente a cada participante, sino que también le suministrará las pautas nutricionales necesarias para llevar un estilo de vida saludable. “Creemos que la reactivación del deporte como una actividad imprescindible para el ser humano va a marcar este año en el que tenemos la esperanza de dejar atrás la pandemia. Con ese foco, recuperamos el proyecto The On Team para Reventón El Paso Fred. Olsen Express 2021. Vamos a volver a buscar a personas convencidas de querer cambiar o de reconectar con su vida a partir de una relación estrecha con el deporte y con la montaña. Personas optimistas y convencidas de correr su primera carrera de montaña. Desde El Paso vamos a emocionarnos con esas personas y a buscarlas en cada isla, con la ilusión de celebrar juntos el próximo 7 de agosto con su llegada a meta”, Samuel González, director de marketing.

La preparación se llevará a cabo durante cuatro meses (abril, mayo, junio y julio) en centros deportivos proporcionados por la organización y con el apoyo de preparadores físicos especializados. El plazo máximo para enviar las solicitudes concluirá el próximo 21 de marzo, ya que a finales del mismo mes se darán a conocer los elegidos y los centros formativos.

El reto será alcanzar la meta de la modalidad Sprint, la más corta, pero también la más rápida, de todas las que se disputan en Reventón El Paso, prueba de montaña que el próximo siete de agosto podrá celebrar, por fin y si las condiciones sanitarias lo permiten, su décimo aniversario. Esta carrera circular, de 16,8 kilómetros de distancia y un desnivel acumulado de 1.229 metros, es la elegida por la organización para que aquellos no iniciados disfruten de su primer trail.

El proceso de puesta a punto de los elegidos será narrado semanalmente en la TV Canaria a través de la emisión en Macaronesia Sport, programa de dicha cadena. Durante los espacios, los concursantes narrarán y mostrarán los avances que vayan haciendo durante los meses previos a la carrera. De igual manera, las redes sociales servirán de altavoz para los ocho participantes.