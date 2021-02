Sal y pimienta: Dabiz Muñoz crea un Donuts para vender en supermercados

La crisis del coronavirus está replanteando la vida de muchos cocineros. Y no cabe la menor duda que un cocinero es un buen reclamo publicitario para la industria agroalimentaria. Este es el caso de Dabiz Muñoz quien se atrave ahora con Donuts, marca para la que ha creado una versión láctica, perfumada, ligeramente ácida y picante. El tres estrellas Michelin DiverXO (Madrid) ha creado una edición limitada -a partir del 18 de febrero- porque, aunque se trata de “llevar a más personas el universo XO”, también de una rosquilla “exclusiva en su creatividad”. Lo presentó, después de “muchos meses de trabajo”, tras el acuerdo alcanzado con la marca de bollería con el que se propuso “romper los parámetros de sabor y textura del donuts de siempre sin que la marca sea infiel a su propia filosofía; ahí estaba el reto y lo hemos conseguido porque sólo entendemos una colaboración si nos dejan romper las reglas”.

En Navidades apostó por un roscón de Reyes

Esta incursión dulce no es la primera vez que la hace. Ya en Navidad creó para El Corte Inglés gourmet, a excepción de Canarias y Baleares, un roscón de reyes con limones verdes con chiles y jengibre escarchados, migas de galletas con mantequilla tostada con relleno de chantilly de guayaba y frambuesas del bosque. Ahora con el Donuts ha conseguido una elaboración “dulce pero no empalagosa”, con ingredientes como leche reducida con vainilla, crema de mantequilla tostada en el relleno, toques cítricos “para ayudar a realzar los sabores” y ligeramente picante. Aunque no se han desvelado todos los ingredientes, sí se sabe que es blanco con algunas pinceladas de chocolate.

Arauz y Maes organizan unas jornadas gastronómicas

Lucas Maes y David Arauz han organizado unas jornadas gastronómicas los días 25, 26 y 27 de febrero, que la estrella Michelin desarrollará en los restaurantes del primero : Zumaque (Puerto de la Cruz), Aqua (Los Gigantes) y Sucás (Costa Adeje). El menú constará de 12 pasos en los que se recorrerá el universo gastronómico de ambos chefs. Lucas Maes, que tuvo su última etapa en el norte de Tenerife en el restaurante que lleva su nombre, y ahora coordina las cocinas de los tres restaurantes mencionados, alternará sus platos con David Arauz, conocido en la isla por su labor en el Kabuki, del hotel Abama, el Kazán de Santa Cru zy por último el 99 Suchi KO que fue el primer restaurante de Madrid que cerró por la pandemia.

Entregados los premios del VI Concurso de Aceite

El Cabildo de Tenerife entregó los premios de la sexta edición del Concurso de Aceite de Oliva Virgen Extra Cabildo de Tenerife. El premio Gran Oliva de Oro fue a parar a la marca Oleoteide por su monovarietal arbequina, elaborado por Cumbres de Abona (Tenerife), y la Oliva de Oro fue para Teguerey de Fuerteventura.

La guindilla

La rebelión de los hosteleros

Miles de hosteleros se han manifestado por toda España en las capitales de provincia reclamando “medidas reales que permitan la supervivencia de los empleos y las empresas de la Hostelería de nuestro país”. La principal concentración se focalizó en Madrid, ante la sede del Ministerio de Hacienda, frente a cuya fachada han arrojado platos al suelo, como símbolo de la ruina del sector. La convocatoria se repetirá semanalmente, los martes, día del Consejo de Ministros, para reclamar medidas a nivel nacional que “ayuden a sobrevivir al mayor número de empresas”