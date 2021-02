Santa Cruz subvenciona el consumo en sus comercios, hoteles y restaurantes

El Ayuntamiento de Santa Cruz se convertirá, en poco más de dos meses, en el primero de Canarias en subvencionar, de forma directa, el consumo que los ciudadanos hagan en su tejido productivo. La fórmula elegida para ello es a través de los denominados bonos consumo, una idea que surgió de los propios comerciantes, y que, por el momento, el único que la ha apoyado es el Ayuntamiento de Santa Cruz. El funcionamiento de este sistema es sencillo: los consumidores podrán adquirir bonos para usarlos en comercios, restaurantes o hoteles de la ciudad, cuyo valor será financiado en el 50% por el Consistorio, de forma que, si se adquiere un bono de 15 euros, el Ayuntamiento estará poniendo 7,5 euros de ese total, lo que permitirá al consumidor adquirir bienes por el doble del valor que paga. La iniciativa, presentada ayer por el alcalde, José Manuel Bermúdez, cuenta con una inversión de 375.000 euros, que, según aseguró, tendrá una repercusión directa en la economía capitalina de 845.000 euros.

El plazo de dos meses es el que necesita el Ayuntamiento, y también la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (Fauca), entidad encargada de la gestión del proyecto, para poner en marcha la web desde donde se podrán descargar los citados bonos, que, aunque no está definido, solo podrán ser adquiridos en un número limitado por persona y año, para evitar, explicaba el concejal delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, que grandes consumidores hagan acopio de estos bonos.

Habrá tres tipos de incentivos al consumo. El primero es el bono destinado al comercio, que tendrán un valor de 15 euros; el segundo es el de hostelería-restauración que será de 10 euros; y por último el de turismo-alojamiento, que tendrá un valor de 30 euros. A todos ellos, el Ayuntamiento aporta el 50%.

La intención del Consistorio es que la liquidación con las empresas participantes, que se estima que pueden superar las 500, sea semanal, para que no se eternice el pago de los bonos a los comercios, máxime en un momento como el actual.

El alcalde destacó que el Ayuntamiento de Santa Cruz no va a esperar por los fondos europeos para poner en marcha medidas como estas. “Nosotros damos la cara y confiamos en que otras administraciones se sumen, con financiación, a esta iniciativa, y que se pueda replicar en otros municipios”.

El secretario general de Fauca, Abbas Mounjir, detalló que, aunque la medida la habían propuesto desde junio del año pasado, “hemos esperado a ver cómo salía la campaña de Navidad y Reyes, y la verdad es que los datos son desalentadores. Por eso creemos que este es el momento adecuado para ponerla en marcha. El efecto multiplicador es claro, y agradecemos al Ayuntamiento de Santa Cruz que haya dado el paso de implantar los bonos”.

Por su parte, Cabello quiso destacar que esta inyección directa al consumo, se puede hacer gracias a una modificación presupuestaria que afecta al área de Fiestas, de la que también es responsable. El edil remarcó que los consumidores no tiene porque ser de Santa Cruz. “Los bonos pueden ser adquiridos por cualquier persona. Ahora mismo es cierto que los hemos vinculado a un DNI, pero en el futuro es probable que los turistas también puedan adquirirlos”. Lo que sí dejó claro el concejal es que no se podrá hacer acopio de bonos como forma de negocio alternativa.

Por último, la concejal de Promoción Económica, Evelyn Alonso, destacó que “hace falta tomar decisiones que sean efectivas y que generen consecuencias positivas en el sector de manera directa, y eso es lo que hacemos, no esperamos por nadie”.

Ciudades como Bilbao ya destinan a esta medida 2 millones de euros

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confía en el éxito de esta medida que, en ciudades como Bilbao, ya se han consolidado, con un presupuesto que supera los dos millones de euros. Precisamente el sistema usado en Bilbao es el que ha servido de guía a Santa Cruz, donde, aseguró Cabello que, si la medida funciona como esperan, inyectarán más dinero. Los 375.000 euros se distribuyen con 157.000 para la línea del comercio, 97.000 para hostelería y 45.000 para turismo, más 75.000 que se destinan a los gastos de gestión y el montaje de la plataforma web desde donde se podrán adquirir los bonos n