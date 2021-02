Unos 11.000 migrantes solo cometieron 45 delitos en Canarias en cuatro meses

Aunque se ha desmentido hasta la saciedad que la nueva crisis migratoria en Canarias haya provocado un aumento de la inseguridad ciudadana en el sur de Gran Canaria, el Gobierno de España asestó ayer un contundente golpe a las noticias falsas que circulan constantemente por las redes sociales sobre el tema, y que lógicamente siembran la inquietud entre los vecinos, generando un caldo de cultivo ideal para la xenofobia en las Islas.

Ha sido el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, quien ayer hizo públicos los datos estadísticos oficiales que “desmienten el bulo” de esa supuesta inseguridad generada en las Islas por la inmigración. Y los números son concluyentes por insignificantes: los delitos cometidos desde el pasado noviembre por un colectivo de 11.000 personas son apenas un total de 45.

“Me dirijo a la mayoría de la sociedad canaria, a sus instituciones, a las ONG: en situaciones como esta de crisis moral, en la que algunos se empeñan en degradar nuestros valores, no cabe la neutralidad. No hay neutralidad posible ante la xenofobia, no la hay ante quien propaga el odio al otro”, señaló en la rueda de prensa celebrada en Las Palmas de Gran Canaria el delegado del Gobierno en las Islas, y de la que informaron las agencias de noticias. Así, el año pasado llegaron a Canarias 23.023 inmigrantes, ocho veces más que en 2019 (+756%), mientras que el número de delitos se redujo un 11,9%, aunque es innegable que la pandemia tiene mucho que ver con esa disminución tan marcada. Lo que no hay es, desde luego, un aumento.

En los últimos cuatro meses, cuando la llegada de pateras fue mayor, se denunció en Canarias un número de infracciones penales muy parecido mes tras mes: 7.800 en septiembre (un 0,2% más que en 2019), 7.790 en octubre (-1,0% interanual), 7.629 en noviembre (-3,3%) y 6.842 en diciembre (-18,8%).

Salidas

Como quiera que en los últimos 16 meses han salido de Canarias unos 16.000 migrantes, quedan en las Islas en este momento, precisó igualmente Pestana, unos 11.000 inmigrantes (más de 2.000 son menores, entre ellos), que en su conjunto han cometido 122 delitos, de los que solo 45 tienen incidencia en la seguridad ciudadana, ya que el resto están relacionadas con otras cuestiones; por ejemplo, 60 son delitos de falsedad en documentos, que no generan “alarma”.

“Estos datos desmienten totalmente el relato que se ha intentado introducir en la sociedad canaria de forma irresponsable para generar sensación de inseguridad”, ha sentenciado el delegado, a veces propagando en redes sociales vídeos de hechos ocurridos en otros lugares (ha citado uno que circula estos días, que corresponde a Nápoles) o, incluso, a acontecimientos de “otros años”.

Preguntado por las manifestaciones xenófobas en Gran Canaria, Pestana ha precisado que la Policía está “armando un expediente” para la Fiscalía con lo ocurrido en esas protestas callejeras por la posible comisión de delitos de odio, expediente que se uniría al que el propio Ministerio Público ya tiene abierto por los foros de WhatsApp de hace unas semanas con los que se intentaban organizar ataques en grupo a los inmigrantes.