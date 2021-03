Atascos: la pesadilla tinerfeña de los viernes retorna con fuerza

Los atascos. Esa pesadilla de cada viernes para los santacruceros en particular y tinerfeños en general, siempre a partir del mediodía, retornó ayer con fuerza, para desesperación tanto de los conductores que se vieron atrapados a la salida de la capital rumbo al norte de la Isla como, aunque en menor medida, a quienes quisieron entrar. En las redes sociales abundaron los testimonios de los que se pasaron cerca de dos horas para recorrer los nueve kilómetros que les separaban de La Laguna.

Para ello, como es sabido y ayer se comprobó, no hace falta una tragedia en la TF-5 (conocida popularmente como la autopista del Norte, pese a no reunir las características esenciales para ese tipo de carreteras) o un siniestro de grandes dimensiones: ayer bastó con dos accidentes sin mayor relevancia. Eso sí, uno en cada sentido de la circulación y consecutivos.

El resto de la crónica vial no mejora el balance, precisamente, dado que dos atropellos y otro clásico, como es el accidente de un motorista isleño en fin de semana, añadieron a la jornada tres heridos de carácter grave.

El atasco

Respecto al atasco, fue minutos después de la una y media de la tarde cuando se produjo una colisión entre dos turismos en dirección norte y a la altura del Hospital Universitario de Canarias, apenas a medio camino de la Ciudad de los Adelantados.

Que un furgón se hubiera averiado minutos antes junto al lugar no ayudó, precisamente, a que las retenciones comenzaran de inmediato. Aunque los sanitarios actuaron en la zona, no ha trascendido el alcance de las posibles lesiones sufridas por los implicados, y que en todo caso no fueron de gravedad.

Cuando la cola empezaba a tener consecuencias en las principales vías de salida de la capital (hasta hubo que cerrar temporalmente el túnel de Tres de Mayo) y el efecto mirón ralentizaba la entrada a Santa Cruz de Tenerife, otro accidente terminó de aguar la jornada laboral a los servicios de emergencias, que tuvieron que multiplicar esfuerzos.

Fue en el puente de acceso a la capital por la Piscina Municipal Acidalio Lorenzo, donde otros dos turismos chocaban sin mayores consecuencias personales, pero hubo que cerrar dos de los tres carriles al tráfico, para consternación de quienes llegaban a esas horas al núcleo más poblado de toda la Isla. Esta vez, las colas cambiaron de sentido, pero el resultado fue el mismo.

Otros accidentes

En cuanto al resto de accidentes, y por orden cronológico, una mujer de 71 años de edad sufrió politraumatismos de carácter grave al ser atropellada en San Andrés y Sauces (La Palma), en unos hechos acaecidos poco antes de las ocho de la mañana, cuando la víctima fue arrollada por un vehículo a la altura del centro de salud del citado término municipal, de acuerdo con la información facilitada desde el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

El personal del Servicio de Urgencias de Canarias, en colaboración con el médico y el enfermero del centro de salud, asistió a la mujer en el lugar, para posteriormente proceder a su traslado al hospital insular. Por su parte, la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y reguló el tráfico en la zona.

No habían pasado ni dos horas cuando hechos similares tuvieron lugar en Tenerife. En esta ocasión fue otra mujer, esta de 46 años de edad, la que resultó herida, también con policontusiones de carácter moderado, como consecuencia de otro atropello, esta vez en Granadilla de Abona. El suceso acaeció poco antes de las diez de la mañana, cuando el Cecoes 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se informaba de que una mujer había sido atropellada por un vehículo en la calle Alondra y estaba herida. De nuevo, los sanitarios acudieron al escenario del accidente para estabilizar a la afectada, que fue trasladada en ambulancia a Hospiten Sur, mientras que la Policía Local instruyó las diligencias correspondientes y colaboró con el servicio de emergencias sanitarias.

Por último, un hombre, cuya edad se desconoce, resultó herido ayer con traumatismo craneal de carácter grave tras una caída en moto en La Laguna, en unos hechos que tuvieron lugar a las 13.13 horas en la calle Las Toscas.