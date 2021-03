La afición blanquiazul le recuerda al equipo que no camina solo

Que en al partido de esta noche no puedan entrar espectadores, no quiere decir que la afición blanquiazul sea un sujeto pasivo en este derbi. Ayer la peña Frente Blanquiazul le recordó a su equipo no estará solo frente a la UD Las Palmas.

Un grupo numeroso de componentes de este grupo acudió al Heliodoro Rodríguez López, donde entrenó en la mañana de ayer los jugadores de Ramis, para mostrar su incondicional apoyo al equipo tinerfeño.

En los aledaños del recinto deportivo desplegaron una pancarta con el lema Muy poca vida para tan grande amor. Además ,entonaron cánticos para insuflar ánimos al equipo. Los jugadores agradecieron el apoyo de los aficionados y dedicaron aplausos desde el Heliodoro.

Fue el último día de trabajo de los de Ramis. Una sesión que se completó a puerta cerrada en el Rodríguez López y que tuvo una duración de 95 minutos. La práctica matinal trajo consigo una movilidad dirigida, rondos, velocidad de reacción, acciones combinativas y trabajo táctico.