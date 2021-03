La ‘faltada’ llega a Canarias: “Yo no sé si aquí el silbo gomero se hace con el sobaco”

El colaborador de La Resistencia, Jorge Ponce, ha puesto de moda su sección de la faltada para ironizar con cada una de las peculiaridades y singulares propias de todas las provincias de España. Y este viernes Canarias también ha alcanzado.

Con rotulador y mapa en mano, el humorista comenzaba explicando que “antes eran siete y ahora son ocho islas divididas en dos provincias” para dar lugar a un mejunje de nombres que, visto desde otra perspectiva, no parece disparatado. “Esto es Santa Cruz de Tenerife y esto es Las Palmas, pero la isla de La Palma está en Santa Cruz de Tenerife y aquí, en Gran Canaria, está Las Palmas de Gran Canaria; cuando pusisteis los nombres, ¿no sabíais más palabras?”, pregunta Ponce.

Sin embargo, al tratarse de dos provincias, el cómico aseguró que la cosa no quedaba ahí: “Voy a hacer dos faltadas para todos y que se las repartan porque yo no sé si aquí el silbo gomero se hace con el sobaco”. “Yo estoy a tope con los canarios: con el Carnaval, con el ron miel, con el queso, con la gente guapa, pero, ¿me podríais traer ya el café que he pedido, por favor?”, bromeó Ponce, alardeando incluso de que él es andaluz.

El sketch, publicado durante la mañana de ayer en Twitter, ya acumula más de 110.000 reproducciones y numerosos comentarios de usuarios isleños que, como no podía ser de otra forma, se han sumado al cachondeo.