“La Opera (e)Studio de Tenerife es una fantástica oportunidad para los jóvenes cantantes”

La mezzosoprano francesa Claire Gascoin considera que “la Opera (e)Studio de Tenerife es una fantástica oportunidad para que los jóvenes cantantes evolucionen y crezcan como artistas”. La cantante gala está participando en la academia de aprendizaje que organiza el Cabildo, a través de su programa Ópera de Tenerife, que concluirá con la representación de Il matrimonio segreto, de Domenico Cimarosa, del 18 al 21 de este mes en el Auditorio de Tenerife.

FUNCIONES

Gascoin hará el papel de Fidalma en las funciones del jueves y el sábado, y la italiana Mara Gaudenzi lo interpretará en las del viernes y el domingo. Gascoin se decidió a participar en esta experiencia porque “pensé que sería un gran paso para mí, al iniciarse la formación con unas clases magistrales antes de las representaciones, algo que te ayuda a tener más confianza”. Gaudenzi se apuntó para ponerse “a prueba y ganar experiencia directa”.

La mezzosoprano italiana señala que no tenía ninguna referencia sobre este proyecto, mientras que Gascoin sí recogió valoraciones sobre la academia de Tenerife. “Este programa me fue recomendado por muchos colegas y todos me comentan que salieron muy contentos con las experiencias profesionales y personales”.

Una vez ya en la Isla, ambas iniciaron el proceso formativo con las clases magistrales impartidas por Mariella Devia, Silvia Paoli y el director de Opera (e)Studio, Giulio Zappa. Ahora, ya se encuentran inmersas en las sesiones de trabajo de la producción de Il matrimonio segreto.

“Para mí, este periodo inicial ha estado muy cuidado, no solo desde el punto de vista del aprendizaje musical de la obra, sino también de la interpretación”, afirma Mara Gaudenzi. Gascoin tiene igualmente una opinión favorable de su estancia en Tenerife. “Me siento muy afortunada de participar en el programa: las clases magistrales han sido muy completas y es muy estimulante trabajar con maestros tan prestigiosos”. La cantante italiana agradece el esfuerzo que está haciendo el Auditorio de Tenerife con la aplicación de las medidas de seguridad frente a la pandemia: “Por mucho que el trabajo sea más complicado, sigue siendo necesario”.

Gascoin considera que “para nosotros, los cantantes, es un reto trabajar con una distancia física, pero el Auditorio ha puesto muchas reglas para mantenernos seguros, y me siento muy afortunada de poder trabajar, incluso con un poco más de distancia”, y sentencia: “Cantar con una máscara y a tanta distancia sigue siendo un reto”.

FIDALMA

La formación en la Isla de las cantantes concluirá con la interpretación de Fidalma. Sobre ese rol, Gaudenzi destaca “el aspecto divertido, pero no caricaturesco, de una mujer que se redescubre a sí misma, aunque a veces de forma egoísta”, y Gascoin afirma que “el libreto la describe como una anciana rica que quiere volver a casarse con un hombre mucho más joven”. De todas formas, la mezzosoprano francesa reconoce que “me gustaría darle un poco más de profundidad y honestidad: ella anhela ser amada y tal vez quiere vivir una juventud que nunca tuvo”.

Gaudenzi apunta que su ópera favorita es La Cenerentola, de Rossini, y Gascoin no se atreve a elegir una sola “entre tantas obras inspiradoras”, pero sí afirma que para ella sería un sueño interpretar a Octavian en Der Rosenkavalier (El caballero de la rosa). Antes de cumplir esos sueños, ambas defenderán el rol de Fidalma en Il matrimonio segreto, una coproducción de Ópera de Tenerife con el Teatro Regio di Parma y el Teatro Massimo di Palermo.