La particular visión de Tenerife de Suso que está reventando Twitter

El fotógrafo Suso García se ha propuesto ir cada día a una parte diferente de Tenerife para hacerle fotos, como el Teide, Anaga o El Médano. El reto marcha bien, pues sus instantáneas acumulan miles de interacciones en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram. “Vi que en Twitter empezaba a tener repercusión, así que pensé que es buena idea para que la gente vea que la Isla es un paraíso”, señala este chicharrero de 24 años.

Suso es un apasionado de la fotografía lifestyle (fotografía cotidiana), un género que consiste en captar la vida cotidiana de las personas, como “los momentos que vivo con mis amigos en las rutas que hacemos”, indica. “Me gusta tratar el paisaje como si fuera un plató de cine, por así decirlo; convertir los escenarios en una especie de historia”. Su experiencia profesional más satisfactoria ha sido en el Parque Rural de Anaga, un lugar “que tiene todas las opciones, rincones y paisajes”.

No siempre fue así. Y es que este joven del Barrio de La Salud se centró en fotografiar paisajes en plena pandemia. “Dejé de hacer tanto retrato y de quedar con personas para prevenir los contagios”. Y lo cierto es que no le ha ido nada mal. De hecho, algún usuario en Twitter le ha confesado que viviría en sus fotos. “Estoy flipando, no esperaba tantos likes en cada imagen que subo”, asegura.

Como tantos otros jóvenes, Suso García está comprometido con cuidar el medioambiente. “Estoy muy metido en eso, voy a limpiezas que se organizan en montes y costas de la Isla, y me gustaría contribuir más con mis fotos; decirle a la gente que hay que cuidar lo que tenemos”, asevera.

Este joven del Barrio de La Salud quiere vivir de su pasión. “Me veo capacitado para hacer cualquier tipo de fotografía”.