La UDG Tenerife puede con el Betis y con un nefasto arbitraje

La UDG Tenerife Egatesa firmó su segunda victoria consecutiva en un espacio de tres días tras llevarse los tres puntos en su visita al Real Betis (1-2), en choque correspondiente a la vigésimo tercera jornada de la Primera Iberdrola. El corazón indomable de las de Francis Díaz fue determinante para lograr una nueva victoria, ya que las tinerfeñas marcaron el gol de la victoria en inferioridad numérica tras la expulsión de Aleksandra Zaremba en el minuto 67, al derribar al borde del área a la delantera venezolana Oriana Altuve. Una jugadora venezolana que tenía que haber sido expulsada en el minuto 37 con una amarilla de manual tras entrada peligrosa a la guardameta del Egatesa Aline Reis. Altuve ya tenía una amarilla tras obstruir un saque de puerta de Aline. Sorprende que las futbolistas y cuerpo técnico del equipo tinerfeño no hayan protestado una expulsión tan clara. La UDG Tenerife Egatesa se engancha a luchar por los puestos de Champions en las jornadas que faltan para que acabe la competición.

La primera parte no tuvo mucha historia en cuanto a fútbol y ocasiones, ya que Betis y Egatesa jugaron un intenso partido pero carente de profundidad. El conjunto verdiblanco llevaba el peligro a balón parado con los lanzamientos de Ángela Sosa que tiene un guante en su pierna derecha. Mientras, las de Francis Díaz se limitaban a cortar los avances del rival con derroche de poderío físico. La UDG Tenerife se acercó con peligro en el minuto 27 por medio de Martín-Prieto con una vaselina que no vio puerta. El primer saque de esquina para las tinerfeñas llegó en el minuto 38 y curiosamente supuso el primer gol para las visitantes. Pisco ejecuta el córner con el guante que tiene en la pierna izquierda y María Estella de cabeza anota al fondo de la portería defendida por la guardameta francesa Meline (0-1). No le hacía mucha falta dominar al Egatesa para ponerse por delante en el marcador. El Betis tuvo el empate en el minuto 45+1 en botas de Oriana Altuve que se internó sola en el área, tras un fallo grosero de la defensa blanquiazul, pero su disparo salió fuera por poco ante una batida Aline Reis. Con el 0-1 se llegó al tiempo del descanso.

En la reanudación, la UDG Tenerife comenzó avisando con dos acciones de Martín Prieto en los minutos 50 y 66 pero que no tuvieron incidencia en el marcador. Francis Díaz, que seguía el partido en la grada al estar sancionado, movió ficha con la entrada de la grancanaria Sara López por Paola Hernández que no brilló como el pasado miércoles en el que logró un gol y dio una asistencia. El choque se complicó muy mucho para el bando blanquiazul en el minuto 67, ya que una internada de Altuve fue cortada al borde del área por Aleksandra Zaremba en falta. La acción de la jugadora polaca fue sancionada con libre directo y tarjeta roja por ser la última futbolista en la internada de la delantera venezolana. La falta la lanzó Bea Parra a las manos de una segura Aline Reis. Más se le complicó el choque a las de Francis Díaz porque en el minuto 71 llegaba el gol del empate para el Betis tras un cabezazo inapelable de Mari Paz Vilas que batió a Aline (1-1). El partido se ponía de cara para el Betis que lograba el gol del empate y disponía de veinte minutos par darle vuelta al marcador. Pero las verdiblancas no contaban con el corazón indomable de las tinerfeñas. En el minuto 77, una internada y centro de la incombustible Pisco por banda izquierda fue rematado por Moreno, rechazó la guardameta Meline con sus manos y el rechace lo recogió Allegra Poljak que remató al fondo de las mallas (1-2). Este gol fue un mazazo para la moral del Betis porque disfrutando de superioridad numérica fue incapaz de llevar peligro sobre los dominios de Aline Reis. Francis metió frescura en el terreno de juego con las entradas de María José Pérez y Ange Koko en el minuto 79 en detrimento de Martín-Prieto y la canadiense Kayla Adamek. En esta ocasión la delantera sevillana no vio puerta pero su derroche físico fue espectacular en los minutos que estuvo sobre el terreno de juego. En el minuto 81, una internada por banda derecha de Koko no encontró rematadora a su centro envenenado por parte de Allegra Poljak. Por último, destacar el debut de Moneyba Rodríguez con el primer equipo al entrar en el minuto 87 en sustitución de la delantera serbia.

Mucho mérito tiene este triunfo ante el Betis ya que las tinerfeñas ganaron sin la presencia de futbolistas como Natalia Ramos, Silvia Doblado, Raissa Feudjio y Jackie Simpson. La próxima semana la UDG Tenerife Egatesa jugará en La Palmera ante el Athletic Club, un equipo que siempre pierde cuando juega en su Isla Maldita.

FICHA TÉCNICA

1 REAL BETIS: Meline, Andrea Medina, Dorine, Ana (Ana Hernández, min 82), Salvador (Bea Parra, min 55), Paula Perea (Rosa Otermín, min 74), Nuria, Rosa Márquez, Mari Paz Vilas, Oriana Altuve y Ángela Sosa.

2 UDG TENERIFE EGATESA: Aline, Aleksandra, María Estella, Patri Gavira, Pisco, Paola Hernández (Sara López, min 59), Clare Pleuler, Allegra Poljak (Moneyba Rodríguez, min 87), Yerliane Moreno, Kayla Adamek (Koko, min 79) y Martín-Prieto (María José Pérez, min 79).

GOLES: 0-1, min 40: María Estella. 1-1, min 71: Mari Paz Vilas. 1-2, min 77: Allegra Poljak.

ÁRBITRA: Olatz Rivera Olmedo, del Comité de Árbitros del País Vasco. Amonestó con cartulina amarilla a Oriana Altuve por parte del Betis y a Yerliane Moreno por la UDG Tenerife Egatesa. Expulsó con roja directa a la visitante Aleksandra Zaremba minuto 67.

INCIDENCIAS: Estadio Felipe del Valle, con presencia de espectadores en las gradas.