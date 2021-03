Las restricciones de Semana Santa no diferirán de las aplicadas en Carnaval

El Gobierno de Canarias no oculta su “preocupación” por la llegada de la Semana Santa. Con los datos en la mano, “actualmente no es previsible que se acuerde el cierre perimetral del Archipiélago”, aunque eso no quita que se endurezcan las restricciones en vigor.

El Gobierno de Canarias aprobará próximamente una serie de medidas extraordinarias para todas las Islas de cara a la Semana Santa y que, según pudo conocer DIARIO DE AVISOS no diferirán de las que adoptó en la semana de “no Carnavales”, que estuvieron en vigor del 12 al 22 de febrero.

En dicho periodo, el conjunto del Archipiélago, independientemente de las restricciones de cada isla, tuvo el toque de queda de circulación en horario nocturno, de 22.00 a 6.00 horas. La limitación del número de personas que se reunirán en espacios de uso tanto público como privado, cerrados o al aire libre, quedará supeditada en función del nivel de alerta establecido para cada territorio, es decir, entre cuatro y seis personas. En el caso de que el grupo esté constituido por convivientes y no convivientes, no se sobrepasará el máximo.

También habrá medidas específicas para hostelería, restauración, terrazas, bares y cafeterías, y se incidirá en los aforos.

El Ministerio de Sanidad y las comunidades trabajan en unificar las medidas y las recomendaciones. Entre ellas está el cierre perimetral de las regiones, la limitación de la movilidad nocturna a partir de las 22.00 horas y restringir las reuniones a seis o cuatro personas, además de la recomendación de relacionarse con el mismo círculo de gente. Todo para evitar un incremento de los contagios, que pondría en peligro la próxima campaña turística de verano.