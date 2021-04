Al CD Tenerife solo vale ganar en Las Gaunas para tener alguna opción de ‘play-off’

El CD Tenerife vuelve a escena mañana sábado, a partir de las 13.00 horas, con la visita a Las Gaunas donde le espera un Logroñés con la soga al cuello. Tras el bajonazo que supuso el derbi canario para el entorno blanquiazul, no queda otra que ganar en La Rioja para mantener alguna opción de play-off. Todo lo que no sea ganar supondría el adiós definitivo a LaLiga Santander.

La afición del CD Tenerife está desencantada con la trayectoria de su equipo. Lo único positivo es que con la llegada de Ramis al banquillo, el representativo se alejó del descenso y, si no se equivoca mucho, tiene la permanencia en el bolsillo. De resto es el enésimo fracaso al asalto a la Primera División. Por si todo esto fuera poco, el enfrentamiento directo con la UD Las Palmas también se perdió tras la dolorosa derrota en Gran Canaria y el triste empate en Tenerife.

El entrenador tarraconense sigue confiando en coger una buena racha de resultados para engancharse a un play-off que parece utópico por la gran cantidad de equipos que aspiran al sexto puesto, ya que las cinco primeras posiciones, puede cambiar el orden, parecen tener dueño. Además, cada vez quedan menos partidos y sin triunfos no hay paraíso.

Al menos los blanquiazules llegan más descansados que su rival tras aplazarse el partido con el CD Mirandés en la jornada de entresemana. Ramis no podrá contar con los defensas Sipcic y Carlos Ruiz, habituales titulares, por acumulación de tarjetas. Alberto, Bruno Wilson, Sergio González y Álex Muñoz se postulan como posibles sustitutos. El once inicial del CD Tenerife para el choque de mañana podría estar constituido por Dani Hernández bajo los palos; Moore, Alberto, Wilson y Álex Muñoz, en línea defensiva; Aitor Sanz y Javi Alonso como mediocentros, y Vada y Nono en las bandas; Zarfino en la mediapunta, y Fran Sol como punta de lanza.

Con la soga al cuello

La UD Logroñés está con la soga al cuello, ya que el equipo de Sergio Rodríguez lucha por escapar del descenso. Los riojanos lograron el pasado martes un valioso punto en El Toralín ante la Ponferradina (2-2), con un doblete de Iñaki. Destacar la presencia del delantero tinerfeño Nano Mesa, que juega en la UD Logroñés en calidad de cedido por el Cádiz. El tinerfeño solo ha marcado un gol y fue ante el Albacete.

FICHA TÉCNICA

ALINEACIONES PROBABLES:

UD LOGROÑÉS: Miño, Álex Pérez, Iñaki, Pablo Bobadilla, Iago López; Andy, Medina, Damián, De la Fuente, Olaetxea y Nano

CD TENERIFE: Dani Hernández; Moore, Alberto, Wilson, Álex Muñoz, Aitor Sanz, Javi Alonso, Nono, Vada, Zarfino y Fran Sol.

ESTADIO: Las Gaunas.

HORA: 13.00 (Movistar LaLiga).

ÁRBITRO: Iñaki Vicandi Garrido (Comité Vasco).

El CD Tenerife espera que Otar Kakabadze esté disponible

El cuerpo técnico del CD Tenerife espera que el lateral derecho georgiano Otar Kakabadze esté disponible para el encuentro de mañana ante la UD Logroñés, tras su regreso de los compromisos internacionales. Ramis informó que el futbolista regresó ayer y hoy se someterá a las correspondientes pruebas de Covid antes de incorporarse a los entrenamientos

Ramis: “No me da miedo que la afición sueñe con el play-off”

El entrenador del CD Tenerife, Luis Miguel Ramis, aseguró que no le da “miedo” que la afición del conjunto blanquiazul “sueñe” con jugar la promoción de ascenso a Primera, una vez hayan certificado la permanencia.

En la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante la UD Logroñés, el técnico destacó que si consiguen “dos o tres” resultados positivos consecutivos estarán “bien posicionados”. Luis Miguel Ramis comentó que los tres puntos el próximo fin de semana “casi certificarían” la salvación del conjunto blanquiazul, que es el “primer objetivo” que se habían marcado. “Queremos expresarnos a domicilio como lo hacemos en casa”, dijo el tarraconense. Ramis afirmó que en los dos últimos partidos, en los que empataron, hubiesen ganado si hubieran estado “más eficaces” en la finalización, puesto que generaron “más que el rival”. “Los resultados se buscan desde la primera jornada, pero ahora claro que generan más tensión porque llegamos a la parte decisiva. Hace tres meses estábamos en otra situación, y solo se sale con trabajo”, comentó. Ramis advirtió de que no le “dice nada” que la UD Logroñés haya ganado únicamente un partido de los últimos diecinueve, puesto que es “un equipo que te exige mucho”. En cuanto a su continuidad en el equipo la próxima temporada, el entrenador ha dicho que no se ha sentado con el club a hablar del futuro. “Estoy centrado en el trabajo, ya tocará hablar al final de la temporada. Conmigo no habrá ningún problema, tengo una vinculación emocional con el club, nunca perjudicaré”, garantizó.