Caco Senante y Pablo Milanés: el disco que está por hacerse

Caco Senante y Pablo Milanés comparten desde hace cerca de cuatro años la idea de grabar juntos un nuevo disco. Una prolongación del diálogo musical que establecieron a mediados de los noventa del pasado siglo con Igual que ayer. Si ese álbum se centró en una decena de composiciones pertenecientes al cancionero de la música popular cubana, ahora, como una suerte de itinerario de ida y vuelta, se trataría de interpretar un repertorio conformado por temas canarios.

“Igual que ayer es un trabajo muy bonito y creo que también representa un momento importante en nuestras discografías”, detalla Caco Senante en una charla con DIARIO DE AVISOS. “Consistió en interpretar aquellas composiciones que nos gustaba cantar cuando estábamos entre amigos y cogíamos una guitarra”. Ese proyecto musical incluyó temas emblemáticos que con el tiempo han sido escuchados más allá de la isla caribeña, como La vida es un sueño, Flor de ausencia, Reclamo místico, Obsesión, Tú no lo creas, Abandonada o Lágrimas negras.

“Un día, muchos años más tarde, y sin esperar de antemano que la respuesta fuese positiva, le dije a Pablo: “Si yo hice contigo un disco de canciones cubanas, ¿por qué ahora no haces conmigo uno de canciones canarias?”. Y, claro, aluciné con su contestación: “Me parece justo, hagámoslo”, apunta el artista tinerfeño.

DESCONCIERTO

Sin embargo, Caco Senante no oculta su desconcierto ni su decepción al exponer cuál ha sido el resultado de las gestiones que ha llevado a cabo en busca del apoyo institucional para poder plasmar esta nueva grabación discográfica. “Traje a Canarias este proyecto muy ilusionado y pensé que iban a valorar la importancia que tiene el que una figura mundial de la música como es Pablo Milanés aceptase hacer un disco compuesto íntegramente por canciones del Archipiélago”, manifiesta el cantante isleño. “Pero lo cierto es que no me han hecho ni caso: ni me lo hizo el anterior Gobierno de Canarias cuando se lo expuse ni me lo ha hecho el actual en las reuniones que mantuvimos”, subraya.

LISTADO, ENSAYOS Y ARREGLOS

Para este nuevo álbum incluso están ya seleccionados los temas que lo conformarán: Ay, Bajamar; Fúlgida luna; Ay, Santa Cruz; La noche en Arguineguín; La perla; Siete rosas; Vieja farola; Sin distancia; Sombra del Nublo; Maspalomas y tú, Tenerife y Yo poeta declaro. “Esa selección se la pasé a Pablo. Él empezó a ensayar las canciones y buscó los tonos que le iban mejor para cantarlas”, explica Caco Senante.

“Luego pensamos en Santi Roque, que es un excelente guitarrista y, sobre todo, un gran músico canario, que está viviendo en Holanda, para que se encargase de hacer los arreglos. Le mostré a Pablo Milanés el trabajo que Santi hizo en mi disco Canarias sin distancia (1996) y a él le gustó mucho. Así que coincidimos en que era la persona adecuada”, comenta el intérprete tinerfeño.

Durante este proceso previo a la grabación, el listado de temas ha ido modificándose: “Algunas canciones han entrado y otras han salido. He incorporado varias composiciones de temática canaria que suelo interpretar, porque me pareció que con este proyecto era una buena manera de tenerlas registradas en un disco”, indica Caco Senante. “Por ejemplo, Yo poeta declaro [basada en los versos del poema del mismo nombre de Agustín Millares Sall (Las Palmas de Gran Canaria, 1917-1989)] es un clásico de mi repertorio. Y aunque existe una muy buena grabación a cargo de Taburiente, sería fantástico poder cantarla junto a Pablo Milanés”.

CONCIERTOS

En todo caso, Caco Senante remarca que el proyecto discográfico, pese a las dificultades y a la falta de apoyo institucional, no ha sido abandonado. A raíz de la noticia sobre la posibilidad de realizar este disco que adelantó recientemente DIARIO DE AVISOS, el cantante refiere que una productora de espectáculos se ha puesto en contacto con él proponiéndole llevar a cabo dos conciertos junto a Pablo Milanés basados en las canciones que han escogido. “Podría ser también la oportunidad para grabar el disco en directo”, subraya. “No obstante, es algo que aún no he hablado con Pablo y en estos momentos, con el coronavirus, las cosas están como están y no podemos arriesgarnos a programar nada hasta, como mínimo, 2022”.

LA AMISTAD

En 1976, Caco Senante acababa de grabar su primer disco, Entre amigos, y estaba en Madrid buscándose la vida. “Había conocido la obra de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez a través de un disco de Daniel Viglietti que me regalaron. Desde ese momento quedé fascinado con la Nueva Trova Cubana”, recuerda el músico tinerfeño. “Poco después me enteré de que iban a actuar en Barcelona y, para ir a verlos, me busqué un trabajo como camarero en la Feria de Muestras. En el estand en el que yo estaba se dio la coincidencia de que había un cocinero cubano que conocía bien a Pablo. De manera que nos fuimos al hotel donde se alojaban, nos presentamos y a partir de ahí comenzó nuestra amistad”, afirma.

Al año siguiente, Caco Senante trajo a Canarias a Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, con los que el 23 de marzo dio un concierto en la Plaza de Toros de Santa Cruz de Tenerife. “También en 1977 fue la primera vez que visité Cuba”, precisa el intérprete canario. “Yo participaba en un campamento de la Brigada José Martí y Pablo vino a buscarme. Lo que pasa es que no quería irme de allí porque me lo estaba pasando fenómeno. Luego, cuando terminó el campamento, me quedé en su casa durante cerca de un mes y me llevó a cantar con él a varios sitios. Para entonces ya éramos muy amigos”.