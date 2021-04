Detenida al negarse a devolver un millón de euros ingresados en su cuenta por error

Los hechos han ocurrido en Nueva Orleans, en Estados Unidos. Una mujer de 33 años ha sido detenida después de negarse a devolver 1,2 millones de dólares, algo más de un millón de euros, que habían sido ingresados en su cuenta por error.

La mujer fue detenida el pasado 7 de abril y se le acusa de un delito de fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios.

Cuando el banco intentó reclamar ese dinero que había ingresado por error, la solicitud fue rechazada porque el dinero ya no estaba disponible en la cuenta. Además el banco asegura haber intentado contactar con ella en varias ocasiones pero en ninguna tuvo éxito.

Hasta ahora, se ha recuperado el 75% del dinero. El resto se lo había gastado en artículos de lujo, como un coche deportivo.

Bank Accidentally Puts $1.2 Million Into Kelyn Spadoni’s Account and Then Gets Mad When She Spent The Money so They Arrested Her For Fraud; Name That State (Video) https://t.co/PvVK9JhfgU pic.twitter.com/d9BYkzNAhi

— Robert Littal BSO (@BSO) April 12, 2021