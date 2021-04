El CD Marino, obligado a ganar mañana ante el Recreativo Granada

El CD Marino arranca la segunda fase en el subgrupo cuatro grupo E de Segunda División B. La primera jornada arranca mañana en el Antonio Domínguez, a partir de las 18.00 horas, ante el Club Recreativo Granada.

El equipo de Kiko de Diego acabó último en su grupo de la primera fase con tan solo dos victorias: Recreativo de Huelva en casa y San Fernando a domicilio.

El objetivo del CD Marino es no caer en los últimos cinco puestos que conducen a la Tercera División, además de no ser el peor tercero de los cinco grupos de la categoría, que también desciende. El Marino parte en la penúltima posición con los 10 puntos que logró en la fase anterior. Lo tiene muy difícil para escapar del descenso, ya que tiene los puestos de permanencia a once puntos.

Los equipos a los que se tendrá que medir los tinerfeños son los siguientes y con la posición en la que parten de cara a la segunda fase: Recreativo Granada (23 puntos), Las Palmas Atlético (21 puntos), Recreativo (20 puntos), El Ejido 2012 (19 puntos), Marbella (18 puntos), Yeclano Deportivo (11 puntos) y Lorca Deportiva (9 puntos).

Los de de Kiko de Diego tienen que ganar la mayoría de partidos para acabar entre los dos primeros. Una empresa harto complicada.